Mở rộng cơ hội an cư cho người dân

Quảng Ninh đang điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chỗ ở trong bối cảnh đô thị hóa và dân số cơ học tiếp tục tăng. Với mục tiêu nâng diện tích nhà ở, tăng nguồn cung nhà ở xã hội và từng bước xóa nhà ở thiếu kiên cố, chương trình được kỳ vọng tạo thêm cơ hội an cư và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, trong giai đoạn 2021-2025, công tác phát triển nhà ở trên địa bàn Quảng Ninh đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân và sự gia tăng dân số cơ học. Diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn hiện đạt 29,78m²/người, vượt mục tiêu đề ra cho năm 2025 là 29,2m²/người. Chất lượng công trình nhà ở ngày càng được nâng cao, thiết kế đa dạng hơn, góp phần bảo đảm an toàn cho người sử dụng và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, nhà ở do người dân tự xây dựng có xu hướng giảm dần qua các năm, trong khi nhà ở phát triển theo dự án ngày càng tăng.

Dự án nhà ở nhà ở xã hội đồi Ngân hàng.

Đáng chú ý, 193 dự án khu đô thị mới và nhà ở thương mại được triển khai đã góp phần làm thay đổi diện mạo kiến trúc, cảnh quan đô thị Quảng Ninh theo mô hình đa cực, đa trung tâm. Tuy nhiên, kết quả phát triển nhà ở vẫn còn một số hạn chế. Diện tích sàn nhà ở tăng thêm thực tế mới đạt 55,2% so với mục tiêu kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là cơ cấu một số dự án còn tập trung nhiều vào đất nền phân lô, dẫn đến độ trễ trong việc xây dựng nhà ở thực tế.

Trong khi đó, Chương trình phát triển nhà ở của thành phố đến năm 2030 đã được thông qua và ban hành từ năm 2020. Sau một thời gian triển khai, hệ thống chính sách, pháp luật về nhà ở, đất đai và kinh doanh bất động sản đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Đất đai năm 2024 cùng các cơ chế, chính sách mới về phát triển nhà ở đã được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành. Vì vậy, việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở là cần thiết nhằm cập nhật các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành cũng như tình hình phát triển thực tế của địa phương.

Việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở Quảng Ninh đến năm 2030 cũng được kỳ vọng tạo cơ sở quan trọng cho công tác quản lý nhà nước, định hướng phát triển nhà ở và tổ chức lập kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, bảo đảm sự thống nhất với các quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở pháp lý phục vụ việc thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai các dự án xây dựng nhà ở trong giai đoạn tới.

Theo phương án điều chỉnh, 6 chỉ tiêu phát triển nhà ở sẽ được cập nhật. Trong đó, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người dự kiến tăng từ 32,6m²/người lên 36m²/người. Diện tích sàn nhà ở bình quân tối thiểu được điều chỉnh từ 10m²/người xuống 8m²/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố cũng được đặt mục tiêu tăng từ 99,03% lên 100%, hướng tới xóa bỏ hoàn toàn nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ.

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị phường Cao Xanh và Hà Lầm.

Đáng chú ý, tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm được điều chỉnh tăng từ khoảng 29,08 triệu m² lên hơn 48,65 triệu m². Trong đó, diện tích sàn tăng thêm của nhà ở thương mại được điều chỉnh tăng từ khoảng 22,6 triệu m² lên hơn 39,04 triệu m². Như vậy, để hoàn thành mục tiêu điều chỉnh, trong giai đoạn 2026-2030 cần tiếp tục thực hiện hơn 33,63 triệu m² sàn nhà ở thương mại.

Đối với nhà ở xã hội, theo mục tiêu mới, trong giai đoạn 2026-2030 cần thực hiện thêm hơn 2,42 triệu m² sàn nhà ở xã hội. Dự kiến diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội, bao gồm cả nhà ở cho lực lượng vũ trang, khoảng 159,9ha.

Đối với người dân, việc gia tăng nguồn cung nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng tài chính. Chị Trịnh Thị Tuyết, khu 3 Hồng Gai, phường Hồng Gai, cho biết: Điều người dân quan tâm là các dự án nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, khi triển khai phải thực sự phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả. Nếu có thêm nhiều dự án với giá hợp lý, thủ tục rõ ràng và hạ tầng đồng bộ thì người lao động sẽ có thêm cơ hội an cư.

Cùng với việc điều chỉnh tăng diện tích sàn nhà ở, nhu cầu nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở trong giai đoạn tới cũng tăng mạnh. Cụ thể, giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu vốn dự kiến để tạo lập nhà ở cho thuê theo quy định nhằm đáp ứng nhu cầu trên địa bàn thành phố khoảng 2.357 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 1.906 tỷ đồng dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và các dự án nhà ở xã hội đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để cho thuê; khoảng 451 tỷ đồng để tạo lập nhà ở xã hội thông qua hình thức mua của chủ đầu tư để cho thuê.