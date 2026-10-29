Kiểm tra, thẩm định phương án bắn đạn hơi, quả nổ trong diễn tập TC-26

Ngày 29/10, tại thao trường 493 (thành phố Quảng Ninh), đoàn công tác Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Huy, Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra, thẩm định nội dung thực binh sử dụng đạn hơi, thuốc nổ trong diễn tập TC-26.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Huy, Phó cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, trưởng đoàn công tác, kiểm tra nội dung thực binh phục vụ diễn tập TC-26.

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó tham mưu trưởng Quân khu 3; Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung thẩm định hệ thống văn kiện chỉ đạo, phương án tổ chức thực binh; kiểm tra công tác chuẩn bị thao trường, bố trí thiết bị, hệ thống mục tiêu và các điều kiện bảo đảm. Qua kiểm tra, đoàn kịp thời chỉ ra những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh, hướng dẫn khắc phục hạn chế, thiếu sót, bảo đảm các nội dung thực binh được tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập.

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thao trường.

Việc kiểm tra, thẩm định nhằm nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần phục vụ cuộc diễn tập chỉ huy - tham mưu một bên, hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh năm 2026 của Quân đoàn 12 đạt mục đích, yêu cầu đề ra.