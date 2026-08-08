Đô thị đặc biệt cần được xây dựng trên nền tảng xã hội bền vững, văn minh

Ngày 7/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận nhiều nội dung, trong đó có dự án Luật Phát triển đô thị và hai nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì và điều hành phiên họp ngày 7/8. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng

Buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, gồm 10 luật: Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật Thủy sản, Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Đê điều.

Tiếp đó, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện,

Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu rõ: Ủy ban tán thành việc không sửa đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của bốn luật hiện hành mà tập trung vào ba nhóm chính sách: cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; phân cấp, phân quyền; hoàn thiện các quy định có liên quan, trong đó có cơ sở pháp lý về sử dụng chung hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển đô thị, các đại biểu bày tỏ thống nhất cao với các chính sách về y tế và cho rằng, một đô thị đặc biệt cần được xây dựng trên nền tảng xã hội bền vững và văn minh. Sức khỏe người dân là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải bảo đảm công bằng, hiệu quả trong tiếp cận các dịch vụ y tế.

Đại biểu Lê Văn Khảm (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị bổ sung cơ chế cụ thể, bảo đảm mỗi người dân thành phố được chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời; y tế xã, phường phải giữ vai trò chủ động trong quản lý sức khỏe người dân.

Một số ý kiến chỉ ra, dự thảo Luật cần bổ sung quy định theo hướng: Thành phố được ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, phát triển bệnh viện thông minh, hồ sơ sức khỏe điện tử, các nền tảng khám, chữa bệnh từ xa, hệ thống điều hành y tế thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây trong quản lý, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Thảo luận tại tổ đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật nêu trên, một số đại biểu cho rằng, lĩnh vực này vẫn còn nhiều “điểm nghẽn”, thủ tục hành chính còn rườm rà, chồng chéo; việc phân quyền thiếu đồng bộ… Vì vậy, việc sửa đổi luật phải thật sự loại bỏ các quy định chồng chéo, giao quyền chủ động cho địa phương, đi đôi với kiểm soát quyền lực, qua đó giải phóng sức sản xuất, khơi thông các nguồn lực phát triển.

Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung

Chiều 7/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Cho ý kiến vào dự án, các đại biểu đều đánh giá Chính phủ đã kịp thời trình Quốc hội các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, xử lý trực diện những vướng mắc đặc biệt phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ các dự án, công trình phục vụ APEC 2027.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường ngày 7/8. (Ảnh: DUY LINH)

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý nội dung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết cả về nội dung chính sách, kỹ thuật lập pháp, bảo đảm đồng bộ, khả thi; bổ sung, làm rõ các cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn của từng cơ chế, chính sách được đề xuất; bảo đảm vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, vừa giữ vững kỷ cương, nghiêm minh của pháp luật; không hợp pháp hóa các sai phạm có tính vụ lợi; không loại trừ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có sai phạm vì mục đích vụ lợi (nếu có).

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Góp ý vào dự thảo, các đại biểu nhất trí ban hành Nghị quyết. Phần lớn đại biểu đồng tình với quy định giao người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện tổ chức đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giám sát việc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh (Lai Châu) đề nghị bổ sung quy định theo hướng: Người đứng đầu được quyền yêu cầu các cơ quan chuyên môn, quản lý nhà nước có liên quan, hoặc tổ chức tư vấn, tổ chức giám định độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện đánh giá hoặc thẩm định các nội dung chuyên môn. Kết quả này là một trong những căn cứ để người đứng đầu xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đại biểu Khánh lý giải, thực tế, người đứng đầu không thể đồng thời là chuyên gia tất cả các lĩnh vực; nếu không có kết quả thẩm định chuyên môn độc lập làm căn cứ thì rất khó bảo đảm tính khách quan, khoa học, tính pháp lý của việc đánh giá.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra. Trước đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết để áp dụng đối với tất cả các hoạt động về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Bộ trưởng nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo chấp hành đúng Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 1/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới, chỉ áp dụng xử lý đối với các vi phạm trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chưa áp dụng đối với các hoạt động khác trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Về kiến nghị tích hợp nội dung Nghị quyết vào dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ trưởng cho biết, dự kiến Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được Quốc hội thông qua nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách của thực tiễn. Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 và sẽ xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ hai (dự kiến vào tháng 10/2026). Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị Quốc hội thông qua Nghị quyết tại kỳ họp này.