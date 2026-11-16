Hoàng tử William và Công nương Catherine thăm Ấn Độ trong ba ngày

Hoàng tử William và Công nương Catherine của Anh ngày 16/11 đã tới Ấn Độ, bắt đầu chuyến thăm kéo dài ba ngày. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của cặp đôi kể từ khi Công nương Catherine được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2024, đánh dấu bước trở lại đáng chú ý của bà trong các hoạt động hoàng gia quốc tế.

Hoàng tử William và Công nương Kate tham dự Lễ Tưởng niệm thường niên của ﻿Quân đoàn Hoàng gia Anh tại Royal Albert Hall ở London, Ảnh tư liệu: AP

Theo lịch trình, Hoàng tử William và Công nương Catherine, thường được gọi là Kate, bắt đầu chuyến thăm tại thành phố Mumbai. Ngày 17/11, hai người dự kiến tham dự lễ trao giải Earthshot Prize, sáng kiến về môi trường do Hoàng tử William thành lập nhằm thúc đẩy các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Được triển khai từ năm 2020, Earthshot Prize trao giải thưởng trị giá 1 triệu bảng Anh (khoảng 1,3 triệu USD) cho mỗi bên trong năm cá nhân hoặc tổ chức thắng giải, nhằm hỗ trợ mở rộng quy mô các giải pháp bảo vệ môi trường.

Lễ trao giải năm nay dự kiến có quy mô lớn nhất kể từ khi giải thưởng được thành lập, với sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có huyền thoại cricket Ấn Độ Sachin Tendulkar, các diễn viên Alia Bhatt và Rami Malek, cùng nhóm nhạc pop Anh Take That, lần đầu biểu diễn tại Ấn Độ.

Ngày 18/11, Hoàng tử William và Công nương Kate sẽ tới thủ đô New Delhi, nơi hai người dự kiến hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Cặp đôi từng gặp Thủ tướng Modi trong chuyến thăm Ấn Độ cách đây 10 năm, khi Hoàng tử William, con trai cả của Vua Charles III, chưa trở thành người kế vị ngai vàng Anh.

Chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt đối với Công nương Kate, đánh dấu sự trở lại các hoạt động công du nước ngoài cùng chồng sau thời gian điều trị ung thư. Tháng 3/2024, Công nương Kate thông báo đang điều trị ung thư sau một cuộc phẫu thuật lớn ở vùng bụng. Đến tháng 1/2025, bà cho biết bệnh đã thuyên giảm và từng bước nối lại các nhiệm vụ hoàng gia. Trước chuyến thăm Ấn Độ, Công nương Kate đã tới Italy một mình vào tháng 5, đánh dấu hoạt động chính thức đầu tiên ở nước ngoài kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh.