Dự kiến có 24 chuyến tàu biển quốc tế tới Quảng Ninh trong quý IV

Từ tháng 10 đến hết năm 2026, có khoảng 24 chuyến tàu biển quốc tế đăng ký cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Hoạt động đón khách tàu biển dự kiến ngày càng tấp nập, góp phần tạo không khí sôi động cho mùa du lịch cuối năm tại Quảng Ninh.

Theo lịch đăng ký cập cảng, trong 3 tháng cuối năm nay sẽ có 24 chuyến tàu biển quốc tế, trong đó tháng 10 có 2 chuyến, tháng 11 có 8 chuyến và tháng 12 tăng lên 14 chuyến. Nhiều tàu du lịch cao cấp như Viking Orion, Celebrity Millennium, Diamond Princess, Westerdam, Luminara, Celebrity Solstice, Silver Muse... tiếp tục lựa chọn Quảng Ninh trong hải trình. Dự kiến các chuyến sẽ có từ 600 đến khoảng 2.000-3.000 khách/chuyến.

Dự kiến sẽ có nhiều tàu biển quốc tế đưa hàng vạn lượt khách tới Quảng Ninh dịp cuối năm 2026. (ảnh minh họa).

Mở đầu mùa cao điểm tàu biển năm nay, trong hai ngày 13 và 14/10, hai tàu Dream và Viking Venus đã đưa khoảng 3.700 du khách quốc tế đến Quảng Ninh. Theo lịch trình, riêng tháng 12 có nhiều ngày dự kiến đón đồng thời hai tàu, như các ngày 14, 26 và 31/12. Đáng chú ý, tàu Luminara dự kiến cập cảng ngày 31/12 và lưu lại đến ngày đầu tiên của năm 2027.

Hiện nay, du lịch tàu biển Quảng Ninh đang được khai thác theo hướng quanh năm, song mùa cao điểm vẫn tập trung từ tháng 10 đến khoảng tháng 3-4 năm sau. Hoạt động đón khách ngày càng thường xuyên, nhất là vào những tháng cuối năm, góp phần mở rộng nguồn khách quốc tế, thúc đẩy các dịch vụ tham quan, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa tại địa phương.