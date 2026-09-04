Elon Musk ra mắt dịch vụ taxi tự lái không có vô-lăng tại Mỹ

Tỷ phú Elon Musk ngày 3/9 đưa hàng chục chiếc Cybercab tự lái không có vô-lăng và bàn đạp phanh vào vận hành tại Austin, bang Texas, Mỹ, trong nỗ lực thuyết phục người dân vượt qua tâm lý lo ngại khi sử dụng những chiếc xe mà họ không thể tự điều khiển.

Xe Cybercab tự lái không có vô-lăng và bàn đạp phanh của hãng Tesla. Ảnh: AP.

Những chiếc Tesla màu vàng kim được đưa vào vận hành trong bối cảnh hãng chuẩn bị mở rộng dịch vụ sang các thành phố khác. Động thái này được kỳ vọng giúp Tesla thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong bối cảnh doanh số ô tô sụt giảm. Cổ phiếu Tesla tăng hơn 5% trong ngày 3/9, khi các nhà đầu tư kỳ vọng những chiếc taxi mang dáng vẻ tương lai này sẽ nhanh chóng được người dân đón nhận.

Trước thời điểm ra mắt, Tesla đăng trên mạng xã hội X thông điệp “Không vô-lăng, không bàn đạp”, trong khi ông Musk đăng hình ảnh một chiếc Cybercab cỡ lớn nổi bật trên bầu trời Austin và sau đó viết: “Một cơn bão Cybercab”.

Hiện chưa rõ Tesla sẽ mở rộng dịch vụ Cybercab với tốc độ như thế nào, nhưng ông Musk đang chịu sức ép phải nhanh chóng bắt kịp các đối thủ.

Tesla hiện vẫn đứng sau Waymo – công ty dẫn đầu lĩnh vực taxi tự lái – về số lượng xe được triển khai và số chuyến đã thực hiện. Theo trang theo dõi RobotaxiTracker, Tesla hiện có hơn 200 robotaxi hoạt động mà không cần nhân viên an toàn trên xe tại các thành phố đang triển khai dịch vụ. Trong khi đó, Waymo có hơn 4.000 xe loại này tại 14 thành phố. Để thu hẹp khoảng cách, Tesla cần chứng minh hệ thống tự lái chỉ sử dụng camera của hãng có thể vận hành an toàn trên đường phố và tránh va chạm với người đi bộ. Trong khi đó, Waymo và đối thủ Zoox của Amazon sử dụng thêm radar và cảm biến laser lidar để hỗ trợ camera.

Ngay cả khi công nghệ hoạt động tốt, Tesla vẫn phải thuyết phục người dân Mỹ tin tưởng vào những chiếc xe không có người lái.

Một khảo sát riêng của Gallup năm 2025 cho thấy, sự hoài nghi về độ an toàn của xe không người lái đã gia tăng trong những năm gần đây. Số người cho rằng xe do con người điều khiển hoàn toàn hoặc chủ yếu là lựa chọn an toàn nhất cũng cao hơn so với khảo sát năm 2018.

Về lâu dài, ông Musk kỳ vọng có thể đưa phần mềm tự lái hoàn toàn lên hàng trăm nghìn xe Tesla thông qua các bản cập nhật phần mềm. Khi đó, chủ xe có thể biến phương tiện của mình thành taxi để cho thuê khi không sử dụng.

Việc đưa Cybercab không có vô-lăng và bàn đạp phanh vào vận hành đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch phát triển taxi tự lái của Tesla. Tuy nhiên, để mở rộng dịch vụ, hãng vẫn phải vượt qua hai rào cản lớn: thuyết phục người dân về độ an toàn và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý.