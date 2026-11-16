Gần 2.200 người di cư tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong hai ngày

Gần 2.200 người di cư đã vượt biển tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong hai ngày qua, theo thông báo ngày 15/11 của lực lượng cứu hộ hàng hải nước này. Làn sóng người di cư gia tăng khiến chính quyền Tây Ban Nha phải ban bố tình trạng khẩn cấp về di cư tại quần đảo, trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn.

Trong ảnh đề ngày 16/10/2020, một chiếc thuyền gỗ được người di cư từ Morocco sử dụng nằm trên bờ biển đảo Gran Canaria thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Quần đảo Canary, nằm ngoài khơi Tây Bắc châu Phi, là một trong những cửa ngõ chính của người di cư, chủ yếu đến từ Tây Phi, tìm cách vào châu Âu bằng những con thuyền thô sơ qua Đại Tây Dương. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, từ tháng 1 đến hết tháng 10, hơn 28.000 người đã tới nước này bằng đường biển, trong đó trên 13.000 người cập bến quần đảo Canary.

Trước tình trạng lượng người di cư gia tăng trong những tuần gần đây, đặc biệt từ khu vực châu Phi hạ Sahara, Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp về di cư tại quần đảo Canary vào ngày 10/11. Diễn biến này xảy ra khi nước này dự kiến tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn trong hai tuần tới.

Lực lượng cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha cho biết đã hỗ trợ 1.324 người trên 14 xuồng cao su, phần lớn tới đảo El Hierro, nơi chỉ có khoảng 12.000 cư dân. Con số này gần chạm mức kỷ lục cứu hộ trong một ngày trên tuyến đường biển tới Canary, với 1.461 người được ghi nhận ngày 7/11/2020.

Hành trình vượt Đại Tây Dương từ Tây Phi tới quần đảo Canary được đánh giá là một trong những tuyến di cư nguy hiểm nhất thế giới. Dù khoảng cách từ quần đảo đến bờ biển châu Phi gần nhất chỉ khoảng 105 km, nhiều người di cư phải lựa chọn những tuyến đường dài hơn để tránh lực lượng an ninh.

Các chuyến vượt biển thường kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, với phần lớn tàu thuyền xuất phát từ Mauritania. Việc di chuyển bằng những phương tiện thô sơ trên biển khiến người di cư phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.

Trước đó, vào tháng 7, hàng chục nghìn người đã vượt biên từ Morocco vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, chỉ trong hai ngày. Làn sóng người di cư ồ ạt gây ra tình trạng hỗn loạn và làm bùng lên những tranh luận về chính sách nhập cư tại châu Âu và nhiều khu vực khác. Hơn 140 người đã thiệt mạng trong hành trình vượt biên này. Phần lớn những người vượt biên rời khỏi Ceuta trong vài ngày sau đó, nhưng có tới 15.000 người vẫn ở lại.