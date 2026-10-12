General Motors phát triển công nghệ lái xe không cần quan sát đường

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cảm biến ngày càng phát triển, các hãng ô tô đang đẩy mạnh nghiên cứu xe tự lái nhằm nâng cao an toàn giao thông, giảm áp lực cho người điều khiển và giúp việc di chuyển thuận tiện hơn. Hãng ô tô General Motors (GM) của Mỹ đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ giới thiệu công nghệ cho phép người lái rời tay khỏi vô lăng và không cần liên tục quan sát đường trong một số điều kiện nhất định.

Hình ảnh cắt từ video cho thấy màn hình tại phòng điều khiển hiển thị dữ liệu và hình ảnh của một cuộc thử nghiệm lái xe mô phỏng tại Trung tâm Kỹ thuật Toàn cầu của General Motors ở thành phố Warren, bang Michigan (Mỹ), ngày 18/9/2026. Ảnh: AP

Thử nghiệm công nghệ lái xe trong môi trường ảo

Tại Trung tâm Kỹ thuật Toàn cầu của GM ở bang Michigan (Mỹ), hàng trăm tình nguyện viên đã tham gia thử nghiệm lái xe trên những chiếc ô tô thật nhưng trong môi trường mô phỏng 360 độ.

Hệ thống tái hiện nhiều tình huống giao thông như trời mưa, đường đông, công trường hoặc người và động vật bất ngờ băng qua đường. Các nhà nghiên cứu theo dõi chuyển động mắt, nhịp tim và mức độ căng thẳng của người tham gia để đánh giá khả năng phản ứng khi gặp tình huống nguy hiểm.

GM còn yêu cầu người tham gia chơi trò chơi điện tử Candy Crush trong quá trình mô phỏng. Qua đó, hãng kiểm tra khả năng người lái chuyển sự chú ý từ hoạt động giải trí sang điều khiển phương tiện khi hệ thống phát cảnh báo.

Theo bà Maureen August, đại diện bộ phận nghiên cứu và phát triển của GM, mục tiêu là bảo đảm người lái có đủ thời gian tiếp quản phương tiện khi cần thiết, đồng thời hạn chế những can thiệp không cần thiết khi hệ thống vẫn vận hành an toàn.

Hướng tới lái xe không cần quan sát đường

Từ năm 2017, GM đã triển khai hệ thống hỗ trợ lái xe Super Cruise, cho phép người lái rời tay khỏi vô lăng trên những tuyến đường đủ điều kiện nhưng vẫn phải quan sát giao thông.

Hiện hơn 20 mẫu xe thuộc các thương hiệu Cadillac, GMC, Buick và Chevrolet đã trang bị công nghệ này.

GM dự kiến giới thiệu thế hệ Super Cruise mới trên mẫu xe điện Cadillac Escalade IQ vào năm 2028. Công nghệ hướng tới khả năng cho phép người lái không cần liên tục quan sát đường, thậm chí có thể đọc sách, sử dụng điện thoại hoặc làm việc trong xe khi hệ thống đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn.

Ông Sam Abuelsamid, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu thị trường của Công ty Telemetry, nhận định đây sẽ là bước tiến quan trọng vì người lái có thể tận dụng thời gian di chuyển cho những hoạt động khác.

Cuộc đua phát triển xe tự lái

Không chỉ GM, nhiều hãng ô tô đang đẩy mạnh phát triển công nghệ lái xe tự động.

Ford hiện cung cấp hệ thống BlueCruise, cho phép người lái rời tay khỏi vô lăng trên một số tuyến đường tại Bắc Mỹ. Trong khi đó, hệ thống Full Self-Driving của Tesla vẫn yêu cầu người điều khiển giám sát phương tiện.

Hiện chưa có mẫu xe du lịch sản xuất hàng loạt nào cung cấp rộng rãi công nghệ cho phép người lái không cần quan sát đường. Các hãng cũng phải giải quyết nhiều thách thức về an toàn và quy định pháp lý trước khi triển khai.

Theo các chuyên gia, cuộc đua phát triển xe tự lái không chỉ nhằm nâng cao an toàn giao thông, giảm căng thẳng cho người lái mà còn mở ra cơ hội kinh doanh mới. Các hãng ô tô kỳ vọng có thể tăng doanh thu thông qua việc cung cấp những tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến dưới hình thức thuê bao trả phí.

Tuy nhiên, để công nghệ này trở nên phổ biến, các nhà sản xuất cần chứng minh hệ thống có thể xử lý an toàn những tình huống bất ngờ và bảo đảm người lái kịp thời tiếp quản phương tiện khi cần thiết.