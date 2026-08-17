Mô hình mới cho các gia đình trẻ thời đại số

Các cấp Hội LHPN Quảng Ninh đang tích cực xây dựng mô hình CLB “Gia đình trẻ trách nhiệm, số, xanh”, hướng tới giúp các gia đình trẻ nâng cao kỹ năng xây dựng tổ ấm, chủ động thích ứng với chuyển đổi số, hình thành lối sống thân thiện với môi trường và trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Tháng 12/2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh giai đoạn 2025-2030. Mục tiêu xuyên suốt là hỗ trợ các gia đình trẻ xây dựng tổ ấm ấm no về kinh tế, bền chặt về tình cảm, tiến bộ trong nhận thức và văn minh trong lối sống, qua đó phát huy vai trò của gia đình như một “tế bào lành mạnh” của xã hội. Đáng chú ý, mỗi xã, phường, đặc khu sẽ phải xây dựng ít nhất một mô hình hỗ trợ gia đình trẻ, trong đó nổi bật là mô hình điểm “Gia đình trẻ trách nhiệm, số, xanh”. Trên cơ sở đó, các cấp Hội PN đã từng bước triển khai CLB “Gia đình trẻ trách nhiệm, số, xanh”, đưa các mục tiêu của kế hoạch vào những hoạt động cụ thể tại cơ sở.

Tháng 6/2026, CLB “Gia đình trẻ trách nhiệm, số, xanh” khu phố Hải Hòa 3, phường Móng Cái 1, được thành lập với 23 gia đình tham gia. Thành viên là các cặp vợ chồng trẻ, cán bộ Hội, tuyên truyền viên và những cá nhân tích cực trong cộng đồng. Đây là mô hình điểm của Hội LHPN Quảng Ninh, hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với chuyển đổi số và lối sống xanh.

Ra mắt CLB "Gia đình trẻ trách nhiệm, số, xanh" khu phố Hải Hòa 3, tháng 6/2026.

Các nội dung của CLB được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi trong mỗi gia đình. “Trách nhiệm” là sự sẻ chia giữa vợ và chồng trong chăm sóc, nuôi dạy con và vun đắp tổ ấm; “số” gắn với việc ứng dụng công nghệ phục vụ đời sống, tiếp cận các dịch vụ trực tuyến và chủ động phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng; “xanh” bắt đầu từ những thói quen như giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, phân loại rác, tiết kiệm điện, nước và hạn chế rác thải.

Chị Nguyễn Thị Xiêm, Chủ nhiệm CLB, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Hải Hòa 3, chia sẻ: “Đúng như tên gọi của CLB, chúng tôi mong muốn mỗi gia đình trẻ đều hướng tới trách nhiệm, số và xanh. Qua các buổi sinh hoạt định kỳ, CLB sẽ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; chia sẻ kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả trong quản lý đời sống, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con; nâng cao nhận thức về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời vận động hội viên, nhân dân thực hiện lối sống xanh, bảo vệ môi trường. Những việc nhỏ nếu được duy trì thường xuyên sẽ dần trở thành nếp sống trong mỗi gia đình”.

CLB “Gia đình trẻ trách nhiệm, số, xanh” của phường Bãi Cháy được thành lập với 23 gia đình, 48 thành viên.

Những năm qua, Hội LHPN phường Bãi Cháy xác định xây dựng gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và nhiều hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Hội tiếp tục hỗ trợ 14 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, với kinh phí 81 triệu đồng/năm. Từ mô hình “Ngôi nhà xanh”, Hội đã xây dựng mới 8 điểm, nâng tổng số lên 32 mô hình; thu gom trên 3.000kg phế liệu, gây quỹ trên 70 triệu đồng để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, Hội duy trì các mô hình “Gia đình số”, “Chi hội phụ nữ số”, hướng dẫn hội viên tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ vào lao động, sản xuất, đời sống.

Trên nền tảng những hoạt động đã có, CLB “Gia đình trẻ trách nhiệm, số, xanh” của phường Bãi Cháy được thành lập với 23 gia đình, 48 thành viên. CLB tạo thêm một môi trường để các gia đình trẻ cùng chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung kiến thức và từng bước hình thành những thói quen phù hợp với đời sống hiện đại. Chị Nguyễn Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Hoạt động của CLB tập trung vào 3 nhóm tiêu chí là gia đình trẻ trách nhiệm, gia đình số và gia đình trẻ xanh. Chúng tôi sẽ chú trọng các nội dung thiết thực như kỹ năng làm cha mẹ, quản lý tài chính gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, sử dụng dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an toàn trên không gian mạng, giữ gìn môi trường sống… CLB cũng đã có nhóm Zalo để các gia đình thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, duy trì kết nối ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ".