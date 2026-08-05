Trao mô hình sinh kế, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng biên Hoành Mô

Ngày 5/8, tại xã Hoành Mô, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã phối hợp với Hội LHPN phường Quang Hanh tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.

Các đơn vị trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ Dao Thanh Phán.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao mô hình sinh kế cho nhiều hộ gia đình khó khăn, đồng thời tặng quà cho phụ nữ và 14 trẻ em trên địa bàn thôn Phai Làu. Nguồn lực thực hiện được huy động từ Hội LHPN phường Quang Hanh, Hội Phụ nữ Công ty Khe Sim - Binh đoàn 19 và Công ty Cổ phần Môi trường Quang Phong, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Chương trình còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân khu vực biên giới: Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, ma túy và các tệ nạn xã hội... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Công ty Khe Sim trao quà tặng phụ nữ người Dao Thanh Phán.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là hoạt động thường niên của các cấp Hội Phụ nữ nhằm tăng cường sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang trong chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em vùng biên. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển và vững mạnh.