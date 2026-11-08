Giao hữu Bóng bàn chào mừng 90 năm ngày truyền thống ngành Than

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2026), sáng 8/11, tại CLB Bóng bàn Hồng Hà diễn ra chương trình giao hữu bóng bàn giữa các CLB Hồng Hà, Tuyển than Hòn Gai và Hà Lầm.

Tham gia giải đấu có 4 đội: CLB Hồng Hà 1, CLB Hồng Hà 2, Tuyển than Hòn Gai và Hà Lầm.



Tham gia giải đấu có 4 đội: CLB Hồng Hà 1, CLB Hồng Hà 2, Tuyển than Hòn Gai và Hà Lầm. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, cống hiến những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng.

Đây là dịp để các thành viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết giữa các câu lạc bộ có chung niềm đam mê bóng bàn.

Đông đảo hội viên đến theo dõi, tiếp thêm động lực cho các tay vợt thi đấu.

Thông qua hoạt động, phong trào tập luyện thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than. Đồng thời, tạo sân chơi thể thao ý nghĩa chào mừng dấu mốc 90 năm truyền thống vẻ vang của công nhân Vùng mỏ.