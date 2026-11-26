Champions League: Barcelona thắng đậm Sabah, Man United và PSG bị cầm hòa, Bayern thất bại ở lượt trận thứ 5

Barcelona tiến gần hơn tới vòng đấu loại trực tiếp Champions League sau chiến thắng 4-1 trước Sabah, đội bóng Azerbaijan lần đầu góp mặt tại giải đấu. Trong khi đó, Manchester United và Paris Saint-Germain cùng bị cầm hòa 2-2, còn Bayern Munich bất ngờ thất bại 1-2 trước Lille trong các trận đấu diễn ra rạng sáng 26/11 (giờ Việt Nam).

Gabriel Jesus ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ ba cho Barcelona trong trận đấu với Sabah tại vòng đấu phân hạng Champions League ở Baku, Azerbaijan, ngày 26/11 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Barcelona ghi 3 bàn chỉ trong chưa đầy 10 phút ở hiệp hai, qua đó tạo nên chiến thắng đậm trước Sabah. Anthony Gordon lập cú đúp cho đội bóng 5 lần vô địch châu Âu. Bàn thắng thứ hai của anh ở phút 51 mở đầu cho chuỗi bàn thắng liên tiếp của Barcelona, khi Karim Adeyemi và Gabriel Jesus lần lượt ghi bàn ở các phút 55 và 60.

Đây là chiến thắng thứ tư sau 5 trận ở vòng đấu phân hạng Champions League của Barcelona, giúp đội bóng rút ngắn khoảng cách với Real Madrid xuống còn 3 điểm.

Dù thất bại, các cổ động viên Sabah vẫn có một khoảnh khắc đáng nhớ khi Joy-Lance Mickels ghi bàn danh dự ở phút 63 từ một pha dứt điểm cận thành. Trong lần đầu tham dự giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, Sabah đã phải đối đầu với hai đội bóng lớn là Manchester United và Barcelona. Đội bóng Azerbaijan từng thua Manchester United 0-4 hồi tháng 9, nhưng bàn thắng của Mickels giúp họ tránh phải nhận kết quả tương tự trước nhà vô địch Tây Ban Nha.

HLV Valdas Dambrauskas của Sabah cho biết: “Tôi đã nói hôm qua rằng chúng tôi phải nỗ lực hết sức, có thể còn hơn thế nữa, nhưng ngay cả như vậy cũng có thể chưa đủ khi đối đầu với một trong những đội bóng hay nhất thế giới”.

Trong khi đó, Mauricio Pochettino chưa thể có chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV Manchester United khi đội bóng bị Sporting Lisbon cầm hòa 2-2 trong những diễn biến đầy bất lợi.

Paris Saint-Germain cũng hòa Roma với tỷ số 2-2, qua đó chấm dứt thành tích toàn thắng của đội bóng đang bảo vệ chức vô địch hai mùa liên tiếp, đồng thời để Real Madrid vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Bayern Munich chịu ảnh hưởng từ việc Harry Kane vắng mặt do chấn thương và bất ngờ để thua Lille 1-2. Thất bại này khiến nhà vô địch Đức phải đối mặt với cuộc cạnh tranh quyết liệt để giành suất vào thẳng vòng 16 đội.

Liverpool có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Club Brugge, trong khi Villarreal đánh bại Slavia Prague với tỷ số 1-0.