Bayern Munich khủng hoảng hàng công khi Michael Olise gia nhập danh sách chấn thương

Bayern Munich đang thiếu hụt nghiêm trọng các tiền đạo khi Michael Olise gia nhập cùng Harry Kane trong danh sách chấn thương, trước chuyến làm khách của Hamburger SV vào ngày 28/11 tại Bundesliga.

Bayern Munich đang gặp khó khăn về lực lượng trên hàng công trước trận đấu với Hamburger SV. Ảnh: AP

HLV Vincent Kompany xác nhận ngày 27/11 rằng Olise sẽ không thể thi đấu trận này, đồng thời cho biết khả năng trở lại của cầu thủ người Pháp trong các trận tiếp theo vẫn chưa được xác định. Olise bị bầm tím bàn chân trong trận hòa 1-1 với Cologne tuần trước và bỏ lỡ trận Bayern Munich thua Lille 1-2 tại Champions League hôm 25/11, thất bại đầu tiên của đội bóng ở mùa giải này.

Kane cũng dính chấn thương trong trận đấu với Cologne và sau đó phải phẫu thuật do rách dây chằng ở mắt cá chân trái. Ngôi sao tuyển Anh dự kiến phải nghỉ thi đấu trong vài tháng.

Konrad Laimer, một tiền vệ có lối chơi quyết liệt và thường không thi đấu ở vị trí tiền đạo, được bố trí đá cao nhất trên hàng công Bayern trong trận gặp Lille. Tuy nhiên, phương án này không mang lại hiệu quả.

“Thực tế là chúng tôi đang thiếu vắng những cầu thủ từng ghi tổng cộng 130 bàn thắng cho đội”, HLV Kompany nói về tình hình chấn thương của các học trò.

Jamal Musiala và Luis Díaz có thể trở lại thi đấu trong trận gặp Hamburg. Musiala đã có 2 lần vào sân từ ghế dự bị kể từ khi bình phục chấn thương cơ. Ngôi sao Bayern cũng đang nhận được sự chú ý liên quan đến một tình trạng sức khỏe có thể gây ra các cơn co giật. Trong khi đó, Díaz vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Lille, đánh dấu sự trở lại sau khoảng 1 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cơ.

Tiền vệ tấn công Ismael Saibari của Bayern đã phẫu thuật chấn thương rách dây chằng ở mắt cá chân phải trong tháng này, trong khi tiền đạo Serge Gnabry đang hồi phục chấn thương cơ đùi sau bên trái. Thủ môn Manuel Neuer của Bayern cũng đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

“Chúng tôi có 4 trận đấu trong 9 ngày, tính cả trận đấu hôm 25/11. Chúng tôi phải sử dụng lực lượng hiện có và đó là thực tế lúc này. Mọi phương án đều để ngỏ, nhưng những yêu cầu đặt ra vẫn không thay đổi”, HLV Kompany nói.

Sau 10 vòng đấu, Bayern Munich đang kém Borussia Dortmund 2 điểm tại Bundesliga. Cả hai đội đều chưa thua trận nào ở giải đấu. Dortmund sẽ tiếp đón Bayer Leverkusen vào ngày 29/11.