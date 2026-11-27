Europa League: Bournemouth thắng Celta Vigo, Benfica bất ngờ thua đậm, AC Milan ngược dòng

Bournemouth tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi kéo dài chuỗi thắng lên 10 trận sau màn ngược dòng đánh bại Celta Vigo 2-1 tại Europa League vào rạng sáng 27/11 (giờ Việt Nam). Dù phải chơi thiếu người trên sân khách ở Tây Ban Nha, đội bóng Anh vẫn giành trọn 3 điểm.

Tiền đạo Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền trong trận đấu với Real Sociedad thuộc vòng bảng Europa League tại London, ngày 27/11/2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Bournemouth gặp nhiều khó khăn trong hiệp một. Phút 19, chỉ vài giây sau khi cú đá ngược của Iago Aspas bị thủ môn Michele Di Gregorio cản phá, đội trưởng Celta Vigo nhận bóng từ đường chuyền của Javi Rueda trong vòng cấm và tung cú sút xoáy ghi bàn mở tỷ số.

Ba phút sau, Bournemouth phải chơi thiếu người khi hậu vệ Bafodé Diakité nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Couhaib Driouech.

Đầu hiệp hai, tiền đạo Alvaro Rodriguez mở đầu màn ngược dòng cho Bournemouth, đội lần đầu tham dự các giải đấu châu Âu, bằng pha đánh đầu ghi bàn. Sau đó, tiền đạo người Brazil Rayan vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định. Đây là pha lập công thứ tư của anh tại Europa League mùa này.

Chuỗi 10 trận thắng của Bournemouth bao gồm các trận đấu tại Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn Anh.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Benfica, đội cũng toàn thắng trước khi bước vào lượt trận thứ năm, bất ngờ nhận thất bại 0-4 trước Viktoria Plzeň của CH Séc. Tại Plzeň, Prince Adu và Christophe Kabongo lần lượt ghi bàn cách nhau 2 phút ở cuối hiệp một, giúp đội chủ nhà tạo lợi thế. Kabongo tiếp tục ghi bàn thứ hai sau giờ nghỉ, hoàn tất chiến thắng 4-0 đầy bất ngờ.

Trong khi đó, AC Milan giành chiến thắng quan trọng khi ngược dòng đánh bại Olympiacos 4-2. Milan bị dẫn 0-2 trên sân Olympiacos sau bàn phản lưới nhà của thủ môn Mike Maignon và pha lập công của João Silva vào đầu hiệp hai. Tuy nhiên, đội bóng không bỏ cuộc và giành chiến thắng thứ hai tại giải.

Omari Hutchinson khởi đầu cuộc ngược dòng bằng pha đi bóng cá nhân, trước khi Alphadjo Cisse gỡ hòa bằng cú đánh đầu. Tiền đạo người Mỹ Christian Pulisic vào sân từ ghế dự bị, tung cú vô-lê đẹp mắt ghi bàn thứ ba, đồng thời kiến tạo để Diego Moreira ấn định chiến thắng 4-2.

Bayer Leverkusen thắng 2-0 trên sân Dinamo Zagreb, trong khi Marseille đánh bại Levski Sofia 1-0, qua đó có chiến thắng thứ hai tại giải.

Trong các trận đấu diễn ra muộn hơn vào rạng sáng 27/11 (giờ Việt Nam), những đội bóng đang gặp khó khăn tại Ngoại hạng Anh tiếp tục ra sân, với Crystal Palace gặp Real Sociedad và Sunderland đối đầu đại diện Ba Lan Jagiellonia. Một đội bóng lớn khác của Italy là Juventus sẽ tiếp đón Omonia.