Đội cờ tướng giành 2 HCV, Quảng Ninh có 12 HCV Đại hội Thể thao 2026

Ngày 26/11, đội tuyển Cờ tướng Quảng Ninh thi đấu xuất sắc, giành 2 HCV, 2 HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Đoàn thể thao Quảng Ninh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, ở môn cờ tướng, kỳ thủ Đào Duy Khánh xuất sắc giành HCV nội dung cá nhân nam.

HLV Nguyễn Hải Quân chúc mừng kỳ thủ Đào Duy Khánh (bên phải) xuất sắc giành HCV nội dung cá nhân nam. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh)

Ở nội dung đồng đội nam, 4 kỳ thủ Quảng Ninh gồm Bùi Sơn Tùng, Nguyễn Hoà Bình, Nguyễn Nhật Quang và Đặng Quốc Hưng cũng thi đấu ấn tượng, giành HCV.

Với bản lĩnh, sự tự tin và chiến thuật hợp lý, các kỳ thủ Quảng Ninh đã vượt qua nhiều đối thủ, ghi dấu ấn với 2 tấm HCV lịch sử của Cờ tướng Quảng Ninh tại kỳ Đại hội này. Bên cạnh đó, đội tuyển còn giành thêm 2 HCĐ ở các nội dung đôi nam và đôi nữ.

HLV Nguyễn Hải Quân (giữa) cùng 4 kỳ thủ Quảng Ninh giành HCV nội dung đồng đội nam môn Cờ tướng tại Đại hội. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh)

Với thành tích của đội tuyển Cờ tướng, tính đến 16h ngày 26/11, Đoàn Thể thao Quảng Ninh đã giành tổng cộng 29 huy chương, gồm 12 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ, dự kiến sẽ giúp đoàn giữ được vị trí top 10.

Với 2 HCV ở môn cờ tướng, số HCV của Quảng Ninh được nâng lên con số 12, dự kiến củng cố vị trí top 10 của Quảng Ninh.

Trong 2 ngày 27 và 28/11, môn Cờ tướng tiếp tục diễn ra các nội dung cờ nhanh, mở thêm cơ hội để các kỳ thủ Quảng Ninh gia tăng thành tích tại Đại hội. Ngày 27 và các ngày tiếp theo, các môn Bắn súng, Pencak Silat, Taekwondo tiếp tục thi đấu. Đây là các môn mà VĐV Quảng Ninh có thể cạnh tranh mang lại huy chương, giúp cho thể thao Quảng Ninh nâng cao thành tích tại Đại hội.