Europa League: Trận Besiktas – Hapoel bị gián đoạn sau vụ đụng độ

Trận đấu Europa League giữa Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) và Hapoel Beer-Sheva (Israel) vào rạng sáng 27/11 (giờ Việt Nam) phải tạm dừng khoảng 30 phút sau khi cảnh sát đụng độ với cổ động viên đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc giương biểu ngữ ủng hộ người Palestine.

Cảnh sát chống bạo động ngăn các cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ xô xát giữa cầu thủ Besiktas và Hapoel Beer-Sheva ở trận đấu thuộc vòng bảng Europa League tại Batumi, Georgia, ngày 27/11/2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Trận đấu diễn ra trên sân trung lập ở Batumi, Georgia, bị gián đoạn ở phút 26, sau đó được tiếp tục. Besiktas cuối cùng giành chiến thắng 2-1.

Đài truyền hình Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cảnh sát Georgia đã sử dụng hơi cay đối với các cổ động viên Besiktas. Những người này cũng giương cờ Palestine, khiến trọng tài dừng trận đấu khi tỷ số đang là 0-0.

Trong tuyên bố, Besiktas cáo buộc lực lượng an ninh Georgia sử dụng vũ lực quá mức đối với các cổ động viên trước và trong trận đấu.

“Chúng tôi mạnh mẽ lên án lực lượng an ninh vì đã sử dụng vũ lực quá mức đối với các cổ động viên. Chúng tôi cũng gửi lời chúc những cổ động viên bị ảnh hưởng trong các vụ việc này sớm bình phục”, câu lạc bộ cho biết.

Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án cách đối xử với các cổ động viên Besiktas trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cho rằng họ phải chịu những hành vi không thể chấp nhận được và sự phân biệt đối xử. Liên đoàn cho biết sẽ thúc đẩy việc tiến hành điều tra vụ việc.

Trước trận đấu, các cầu thủ Besiktas đã từ chối bắt tay cầu thủ Hapoel Beer-Sheva, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ. Đến khoảng phút 21, tiền vệ Salih Ozcan của Besiktas va chạm với HLV Ran Kozuch của Hapoel Beer-Sheva ở khu vực sát đường biên, dẫn đến vụ xô xát giữa cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội.

UEFA đã chuyển địa điểm tổ chức trận đấu sau khi giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Istanbul không thể đăng cai vì lý do an toàn và an ninh. Khác với hai trận sân khách trước đó của Hapoel, trận đấu lần này được phép có khán giả trên sân.

Besiktas từng vào tứ kết Europa League mùa giải 2002-2003 và 2016-2017. Trong khi đó, Hapoel Beer-Sheva từng 3 lần góp mặt ở vòng bảng giải đấu, với thành tích tốt nhất là vào vòng 32 đội mùa 2016-2017, khi bị chính Besiktas loại.