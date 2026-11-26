Man City sa sút phong độ trước cuộc đại chiến với Arsenal tại Premier League

Sau 4 trận liên tiếp không thắng tại Premier League, khởi đầu của HLV Enzo Maresca tại Manchester City đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm không lý tưởng để đội bóng phải đối đầu với Arsenal, nhà đương kim vô địch.

Tiền đạo Erling Haaland của Man City ngồi trên sân trong trận đấu Ngoại hạng Anh giữa Manchester City và Fulham tại Manchester, Anh, ngày 21/11/2026. Ảnh: AP

Trận đấu diễn ra vào ngày 29/11 tại sân Emirates có ý nghĩa rất quan trọng, khi Man City muốn duy trì khoảng cách bám đuổi đội đầu bảng Arsenal, trong bối cảnh phong độ của họ sa sút rõ rệt trong những tuần gần đây.

Khoảng cách giữa hai đội hiện là 6 điểm và sau trận đấu, con số này có thể tăng lên 9 điểm hoặc được rút ngắn còn 3 điểm.

Với những kết quả không tốt gần đây, Man City lo ngại cuộc đối đầu tại Bắc London sẽ tiếp tục giáng một đòn vào tham vọng vô địch của đội bóng.

“Chúng tôi sẽ gặp nhà vô địch, đây là trận đấu khó khăn nhất mùa giải. Chúng tôi cần tất cả mọi người thể hiện ở đẳng cấp cao nhất. Luôn tuyệt vời khi được đối đầu với những đội bóng mạnh nhất”, tiền đạo Erling Haaland của Man City chia sẻ.

Man City đã giành chiến thắng trên sân khách trước Manchester United và Liverpool mùa này. Tuy nhiên, phong độ đội bóng sa sút đáng kể sau giai đoạn khởi đầu ấn tượng dưới thời HLV Maresca, người thay thế Pep Guardiola vào mùa hè và giúp đội giành 8 chiến thắng liên tiếp.

Trên mọi đấu trường, Man City chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất trong thời gian thi đấu chính thức. Chuỗi kết quả này bao gồm chiến thắng trước Brighton trên chấm luân lưu tại Cúp Liên đoàn Anh. Hiện đội bóng đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, sau Brighton.

Trận hòa 2-2 trước Napoli tại Champions League hôm 24/11 cũng đánh dấu trận thứ 10 liên tiếp Man City không thể giữ sạch lưới.

“Tôi không biết chúng tôi đang thiếu điều gì, nhưng có thể cảm nhận được trong vài trận gần đây, mọi thứ không vận hành như mong muốn và chúng tôi phải tìm ra nguyên nhân. Chúng tôi phải giữ tinh thần tích cực, cố gắng phát huy tốt nhất khả năng của từng cầu thủ. Tất cả những gì tôi muốn là thi đấu tốt cho CLB này và giành chiến thắng cùng Man City. Hiện tại chúng tôi không làm được điều đó và điều ấy khiến tôi rất đau lòng”, Haaland chia sẻ.

Trong khi đó, Arsenal mới chỉ để thua 1 trận tại giải đấu mùa này, nhưng bước vào cuộc đối đầu với Man City sau 2 trận hòa liên tiếp trước Newcastle và Borussia Dortmund.

Những trận đấu đáng chú ý

Arsenal đối đầu Man City là trận đấu nổi bật nhất vòng đấu và có thể là phép thử cho thấy tham vọng cạnh tranh chức vô địch của Man City thực sự đến đâu.

HLV Mauricio Pochettino sẽ có trận đấu sân nhà đầu tiên trên cương vị HLV Manchester United khi đội bóng tiếp đón Brentford vào ngày 28/11.

HLV Andoni Iraola của Liverpool sẽ lần đầu trải nghiệm trận derby Merseyside khi đội bóng của ông làm khách trên sân Everton vào ngày 29/11.

Những cầu thủ đáng chú ý

Hàng công Liverpool ngày càng cho thấy sự hiệu quả. Alexander Isak và Florian Wirtz tiếp tục ghi dấu ấn trong chiến thắng trước Club Brugge tại Champions League.

Isak hiện là chân sút ghi bàn nhiều thứ hai tại Premier League với 7 bàn, kém Haaland 2 bàn. Trong khi đó, Wirtz đứng thứ hai về số kiến tạo với 4 lần.

Tình hình lực lượng

Thủ môn David Raya của Arsenal gặp chấn thương vai trái trong trận đấu với Newcastle, khiến anh không thể góp mặt ở trận gặp Dortmund. Khả năng Raya ra sân trong cuộc đối đầu Man City vào ngày 29/11 vẫn chưa được xác định.

Leny Yoro có thể trở lại thi đấu cho Manchester United sau khi thẻ đỏ của anh trong trận gặp Liverpool tuần trước được hủy bỏ.