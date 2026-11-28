David Raya trở lại tập luyện, Arsenal thêm hy vọng khi đối đầu Man City

Thủ môn David Raya đã trở lại tập luyện sau chấn thương vai trái gần đây, mang đến tín hiệu tích cực cho Arsenal trước cuộc đối đầu Manchester City vào ngày mai (29/11). Thủ môn người Tây Ban Nha là nhân tố quan trọng trong hệ thống của HLV Mikel Arteta, với khả năng cản phá, kiểm soát khu vực trước khung thành và phát động tấn công từ tuyến dưới.

Thủ môn David Raya của Arsenal rời sân vì chấn thương trong trận đấu với Newcastle United tại Ngoại hạng Anh ở Newcastle, Anh, ngày 21/11/2026. Ảnh: AP

Raya vắng mặt trong trận đấu giữa tuần tại Champions League với Borussia Dortmund. Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta không loại trừ khả năng thủ môn này trở lại trong cuộc đối đầu với Man City.

“Tôi chưa biết, chúng tôi vẫn còn vài giờ trước trận đấu. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng đưa tất cả các cầu thủ trở lại”, ông Arteta nói với các phóng viên hôm 27/11.

Khi được hỏi liệu Raya có cơ hội ra sân hay không, ông trả lời: “Có”.

Raya là một trong những thủ môn nổi bật của Arsenal trong những mùa giải gần đây. Anh đã giành 3 danh hiệu Găng tay vàng Ngoại hạng Anh liên tiếp, trong đó mùa giải 2025/26 giữ sạch lưới 19 trận sau 37 lần ra sân tại giải đấu. Thành tích này góp phần quan trọng vào hành trình giúp Arsenal giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa vừa qua.

Không chỉ có khả năng cản phá, Raya còn đóng vai trò quan trọng trong cách Arsenal triển khai bóng từ tuyến dưới. Khả năng chuyền bóng, xử lý bóng bằng chân và đưa bóng nhanh lên phía trên giúp đội bóng của Arteta duy trì lối chơi kiểm soát, đồng thời tạo điều kiện tổ chức những đợt tấn công ngay từ vị trí thủ môn.

Bukayo Saka cũng đã trở lại tập luyện sau chấn thương đùi gần đây, giúp Arsenal có thêm hy vọng về lực lượng trước trận đấu quan trọng với Man City.

Trong khi đó, HLV Enzo Maresca của Man City cho biết tiền đạo Antoine Semenyo đang tiến gần đến ngày trở lại sau chấn thương đầu gối hồi tháng trước.

“Chúng tôi có tin tốt, Antoine đang khá gần ngày trở lại. Đó là tin tốt đối với chúng tôi. Cậu ấy đã trở lại sân tập và đang rất gần, hy vọng có thể trở lại vào tuần tới. Chúng tôi mong điều đó sẽ xảy ra”, ông Maresca nói.

Arsenal hiện dẫn đầu Ngoại hạng Anh và hơn Man City, đội đứng thứ ba, 6 điểm trước vòng đấu cuối tuần. Cuộc đối đầu giữa hai đội vì thế được xem là trận đấu quan trọng trong cuộc đua vô địch mùa này.