Bruno Fernandes ghi bàn nhờ vết lõm do chính anh tạo ra

Bruno Fernandes ghi bàn theo cách khó tin khi cú sút tưởng chừng vô hại của anh bất ngờ bật lên từ vết lõm do chính anh tạo ra trước đó, giúp Manchester United vượt lên dẫn trước Sporting Lisbon trong trận đấu Champions League rạng sáng 26/11 (giờ Việt Nam).

Bruno Fernandes của Manchester United thực hiện cú sút phạt đền trong trận đấu Champions League giữa Sporting và Manchester United tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 26/11/2026.

﻿Ảnh: AP

Khi tỷ số đang là 1-1 tại sân Estádio José Alvalade, Fernandes vô tình tạo ra cơ hội ghi bàn cho chính mình. Trong hiệp hai, khi đuổi theo bóng vào vòng cấm Sporting, anh giẫm gót chân xuống mặt cỏ, tạo thành một vết lõm trên mặt sân. Sau đó, khi đội chủ nhà không thể triển khai bóng lên từ hàng phòng ngự, Man United giành lại bóng và đưa bóng đến chân Fernandes ở ngoài vòng cấm.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha tung cú sút không quá mạnh, tưởng chừng bóng sẽ lăn thẳng vào tay thủ môn Sporting Kaique Pereira. Tuy nhiên, bóng bất ngờ chạm đúng vết lõm mà anh vừa tạo ra trước đó, khiến bóng bật lên cao và vượt qua đầu thủ môn Pereira.

Đội trưởng Man United lập tức chạy đi ăn mừng, trong khi các đồng đội có lẽ không nhận ra bàn thắng đến từ chính vết lõm anh tạo ra trước đó. Fernandes, người từng là biểu tượng của Sporting, cũng đã ghi bàn từ chấm phạt đền chỉ 2 phút trước đó.

Hai bàn thắng của Fernandes giúp Man United tiến gần đến chiến thắng, nhưng sai lầm ở cuối trận của thủ môn Senne Lammens đã tạo điều kiện để Luis Suárez ghi bàn gỡ hòa, giúp Sporting giành kết quả hòa 2-2.

“Mắc sai lầm là một phần của bóng đá, và từ những sai lầm đó, chúng ta có thể phải nhận bàn thua. Nhưng rõ ràng đây không phải môn thể thao cá nhân, vì vậy tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về những gì làm tốt cũng như những gì làm chưa tốt. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta hiểu rằng cần sát cánh cùng nhau trong cả những thời điểm tốt đẹp lẫn khó khăn. Điều đó sẽ không làm thay đổi niềm tin mà chúng tôi dành cho nhau.” Fernandes nói.