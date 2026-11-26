FIFA bị tấn công mạng, tin tặc truy cập dữ liệu cá nhân và nội bộ

FIFA xác nhận là nạn nhân của một vụ tấn công mạng, trong đó tin tặc đã truy cập vào một lượng dữ liệu cá nhân và thông tin nội bộ hạn chế. Thông tin được cơ quan quản lý bóng đá thế giới công bố hôm 26/11.

Logo của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Ảnh: AP

“FIFA đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, bao gồm lực lượng thực thi pháp luật”, tổ chức này cho biết trong tuyên bố gửi hãng tin AP.

FIFA chưa tiết lộ thời điểm xảy ra vụ tấn công cũng như cụ thể những dữ liệu nào đã bị xâm nhập.

Tuần trước, một nhóm tự xưng là Handsome Boy Hacking Club đăng tải trên mạng xã hội X ảnh chụp màn hình những tài liệu mà nhóm này tuyên bố là của FIFA. Ba ngày sau, nhóm dường như nhận trách nhiệm về vụ tấn công khi phản hồi một bài đăng cho biết hơn 12 gigabyte tài liệu nội bộ đã bị rò rỉ.

FIFA lên án mạnh mẽ việc thu thập và công bố trái phép thông tin, đặc biệt là dữ liệu cá nhân. “Những hành động như vậy là sự vi phạm nghiêm trọng và không thể chấp nhận được đối với quyền riêng tư, đồng thời có thể gây ra những hậu quả đáng kể đối với các cá nhân liên quan”, tổ chức này nhấn mạnh.

Vụ tấn công mạng xảy ra trong bối cảnh FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino đang chịu sự giám sát chặt chẽ sau khi kế hoạch bí mật của ông nhằm bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân không thành công.

Ông Infantino cũng đang tìm cách kéo dài nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA đến năm 2031. Ông hiện là ứng viên được đánh giá có nhiều khả năng chiến thắng nhất trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 18/3, với hai đối thủ là ông Kohzo Tashima của Nhật Bản và ông Philippe Diallo của Pháp.