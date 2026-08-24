Gỡ "điểm nghẽn" dữ liệu, nâng chất dịch vụ công

Tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để chuyển đổi số đi vào chiều sâu. Quảng Ninh đang tập trung nguồn lực, triển khai các giải pháp từ cơ sở, từng bước tạo chuyển biến thực chất, đưa chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phường Hiệp Hòa đầu tư trang thiết bị tạo thuận lợi xử lý công việc, phục vụ người dân tốt hơn.

Tại phường Hiệp Hòa, những khó khăn trong số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, hạ tầng và nhân lực đang được địa phương tập trung tháo gỡ thông qua Chiến dịch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Đảng ủy phường đã thành lập Tổ công tác số hóa, chuẩn hóa và cập nhật hồ sơ đảng viên điện tử. Với 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 913 đảng viên, khối lượng dữ liệu cần rà soát, cập nhật rất lớn. Mục tiêu được đặt ra là bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Cùng với dữ liệu, nhân lực và trang thiết bị cũng được quan tâm. UBND phường đã bố trí 1 cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Phường đầu tư 9 máy tính, 5 máy in, 3 máy scan A3, 2 máy scan A4, 1 tivi hiển thị số, 1 máy tính tra cứu thông tin và 1 máy tính bốc số công dân. Trung tâm Phục vụ hành chính công còn thí điểm đưa Kiosk thông minh vào sử dụng, giúp người dân chủ động tra cứu thông tin dịch vụ công, đồng thời hỗ trợ cán bộ trong quá trình giải quyết thủ tục.

Bà Đào Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa, cho biết: Thời gian tới, phường xác định chuyển đổi số phải đi vào chiều sâu, thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Phường sẽ tập trung rà soát, cập nhật, làm sạch, đồng bộ các cơ sở dữ liệu; quyết liệt khắc phục các điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng, quy trình và kỹ năng số. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn để cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo các nền tảng số, từng bước ứng dụng AI vào xử lý công việc. Tiếp tục triển khai “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số...

Thực hiện Kế hoạch 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đang tập trung giải quyết những nhiệm vụ còn tồn tại. Theo đó, toàn tỉnh có 45 nhiệm vụ , sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay đã hoàn thành 11 nhiệm vụ, 24 nhiệm vụ đang được triển khai.

Đối với hạ tầng số, toàn tỉnh đã rà soát 595 trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập. Trong bảo đảm an toàn thông tin, Công an tỉnh đã phê duyệt cấp độ 134 hệ thống thông tin trên địa bàn toàn tỉnh và đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiểm thử xâm nhập, đánh giá độc lập trước khi vận hành hoặc mở rộng.

Phường Liên Hòa đang tích cực số hóa, làm sạch dữ liệu y tế trên địa bàn.

Đối với nhiệm vụ thu thập, chuẩn hóa, làm sạch 100% cơ sở dữ liệu đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng, đồng bộ 960.275 thửa đất, đạt 49,3%. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, đồng thời phục vụ tốt hơn việc cung cấp các dịch vụ công. Trong xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, Sở Nội vụ đã hoàn thành 34.210 tài khoản nhân sự được đồng bộ, đạt 99%, kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu cũng đang mang lại những thay đổi rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội và kho dữ liệu của người dân để phục vụ tra cứu, đồng thời tái sử dụng, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với những giấy tờ như căn cước công dân, Giấy đăng ký kinh doanh, Sổ bảo hiểm xã hội… Người dân, doanh nghiệp không phải nộp lại những giấy tờ đã được chia sẻ trên hệ thống. Hệ thống cũng sẵn sàng kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác khi có hướng dẫn của các bộ, ngành.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện chuẩn dữ liệu học bạ điện tử, văn bằng, chứng chỉ số, mã định danh người học và hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp xác thực trên VNeID, tạo thêm thuận lợi cho người học và công tác quản lý…

Từ những chuyển biến ở cơ sở, Quảng Ninh đang từng bước hoàn thiện nền tảng để chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo sức bật cho phát triển bền vững.