Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số làm chủ nền tảng số

Từ sự kiên trì đồng hành của các cấp, ngành và đoàn viên thanh niên, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã chủ động tiếp cận, làm chủ các ứng dụng số. Nhờ đó, tiện ích công nghệ dần đi vào đời sống hằng ngày, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Đến thôn Thống Nhất (xã Hải Lạng), điều khiến chúng tôi ấn tượng không chỉ là những chiếc điện thoại thông minh đã trở thành vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, mà còn là sự tự tin của nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số khi sử dụng các tiện ích số. Từ thanh toán tiền điện, tiền nước, sử dụng VNeID đến bán nông sản qua mạng xã hội, những thao tác trước đây từng khiến người dân e ngại nay đã trở nên thành thạo. Có được sự thay đổi ấy là nhờ thời gian qua Đoàn Thanh niên xã Hải Lạng kiên trì "đến từng ngõ, gõ từng nhà", cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con từng thao tác trên điện thoại.

Đoàn viên thanh niên xã Hải Lạng hướng dẫn chị Hà Thị Phượng, thôn Thống Nhất, sử dụng các tiện ích số.

Chị Hà Thị Phượng, thôn Thống Nhất (xã Hải Lạng) chia sẻ: Trước đây tôi ngại dùng điện thoại để làm các thủ tục hay thanh toán vì sợ bấm sai, từ khi được các đoàn viên hướng dẫn, tôi thấy rất thuận tiện. Giờ tôi đã biết thanh toán không dùng tiền mặt, biết đăng bài, ảnh nông sản của gia đình lên Zalo, Facebook để bán hàng.

Xã Hải Lạng có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, xác định muốn chuyển đổi số thành công phải bắt đầu từ người dân, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với các Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn bà con sử dụng các tiện ích số phù hợp với nhu cầu hằng ngày, từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến khai thác internet để tìm hiểu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất… đều được hướng dẫn bằng những cách đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hành.

Chị Lý Thị Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hải Lạng, cho biết: Với mục tiêu lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và động lực của chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã cùng các đơn vị trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Đoàn viên thanh niên tại các thôn thường xuyên đến nhà văn hóa, đến từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID và cách tương tác với chính quyền trên các nền tảng số, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của địa phương.

Cán bộ Công an xã Đông Ngũ hướng dẫn người dân tộc thiểu số tích hợp giấy tờ vào VNeID.

Cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên, thời gian qua Công an xã Đông Ngũ thường xuyên có mặt tại các nhà văn hóa thôn để trực tiếp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hướng dẫn liên kết thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các tài khoản an sinh trên VNeID, giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận các chính sách, chế độ hỗ trợ. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Đông Ngũ đã trực tiếp hỗ trợ hơn 450 công dân là người dân tộc thiểu số liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, hướng dẫn 2.100 trường hợp cài đặt các ứng dụng như VNeID, VNeTraffic, Báo cháy 114…

Ngoài ra, Công an xã còn tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng ngay tại các cuộc họp thôn, gắn với những vụ việc thực tế xảy ra trên địa bàn và trong cả nước để người dân nhận diện các thủ đoạn lừa đảo phổ biến, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc và nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội cũng như các nền tảng giao dịch trực tuyến.

Đoàn viên thanh niên xã Tiên Yên hướng dẫn người dân thôn Phong Dụ sử dụng các tiện ích số.

Có thể nói, khi người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số biết sử dụng công nghệ để giải quyết công việc, tiếp cận dịch vụ công, tự bảo vệ mình trên không gian mạng, chuyển đổi số đã thực sự hiện diện trong cuộc sống hằng ngày. Đó cũng là nền tảng để đồng bào dân tộc thiểu số tự tin hòa mình vào nhịp phát triển trong kỷ nguyên số.