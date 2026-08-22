Hoàn thành 12 lớp dạy bơi, 461 học viên đủ điều kiện cấp chứng nhận

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa hoàn thành 12 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn viên bơi và bơi cứu đuối dịp hè 2026 tại 12 địa phương trong tỉnh và kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho các học viên đủ điều kiện.

Các học viên được hướng dẫn các kỹ thuật bơi, cứu đuối và cấp chứng nhận sau khi hoàn thành sát hạch. Ảnh: Lớp dạy bơi cứu đuối ở Uông Bí do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai giảng dịp hè 2026

Các lớp được tổ chức tại đặc khu Cô Tô, Vân Đồn, các xã: Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Quảng Hà và các phường: Móng Cái 2, Cẩm Phả, Hạ Long, Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí. Mỗi lớp diễn ra trong 5 ngày, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Đối tượng tham gia gồm cán bộ cơ sở, giáo viên, hướng dẫn viên, HLV, nhân viên cứu hộ tại bể bơi, bãi tắm, cơ sở thể thao, du lịch và lực lượng nòng cốt cộng đồng.

Học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước; bơi an toàn; kỹ thuật cứu đuối, tiếp cận và dìu nạn nhân; sử dụng dụng cụ cứu sinh và sơ cấp cứu ban đầu. Phần kiểm tra gồm bơi 200m, bơi thực dụng 25m tiếp cận, dìu nạn nhân vào bờ và thực hiện quy trình sơ cấp cứu. Học viên hoàn thành chương trình, kiểm tra đạt yêu cầu được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận. Qua kiểm tra, 461 học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.

Việc hoàn thành 12 lớp tập huấn góp phần bổ sung lực lượng có kiến thức, kỹ năng bơi an toàn và cứu đuối tại cơ sở, phục vụ công tác phòng, chống tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em, đồng thời tăng cường năng lực cứu hộ tại các bể bơi, bãi tắm và khu du lịch trên địa bàn tỉnh.