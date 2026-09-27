Tây Ban Nha lội ngược dòng hạ Anh 3-2 tại Nations League, kéo dài chuỗi bất bại lên 39 trận

Đương kim vô địch World Cup Tây Ban Nha tiếp tục duy trì chuỗi 39 trận bất bại liên tiếp nhờ màn lội ngược dòng kịch tính để đánh bại chủ nhà Anh 3-2 tại Nations League vào ngày 26/9 (theo giờ địa phương).

Vào sân từ ghế dự bị, Mikel Oyarzabal một lần nữa trở thành "khắc tinh" của tuyển Anh khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 74 ngay tại sân Wembley. Trước đó, chính anh là người lập công giúp Tây Ban Nha hạ gục Anh trong trận chung kết EURO 2024. Lần này, tiền đạo sinh năm 1997 tiếp tục tỏa sáng bằng pha bấm bóng tinh tế qua thủ môn James Trafford ở cự ly gần, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục cho nhà vô địch thế giới sau khi bị dẫn 2-1 trong hiệp một.

Tuyển Anh phải trả giá đắt vì đá hỏng quả phạt đền (cơ hội để nâng tỷ số lên 3-1) cùng những sai lầm cá nhân dẫn đến hai bàn thua đầu tiên.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel của tuyển Anh chia sẻ với đài ITV Sport: "Đáng tiếc là chúng tôi không thể tận dụng thành công quả phạt đền. Đó có lẽ là khoảnh khắc bước ngoặt, vì tôi nghĩ khi ấy Tây Ban Nha mới thực sự tin rằng chuỗi trận bất bại dài của họ sắp chấm dứt. Bàn thua thứ ba là bàn thắng duy nhất mà họ thực sự phối hợp ghi được. Ở các bàn thua trước, chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm cá nhân ngớ ngẩn".

Tiền đạo Harry Kane của tuyển Anh đá hỏng quả phạt đền trong trận đấu thuộc khuôn khổ Nations League giữa Anh và Tây Ban Nha diễn ra tại London vào thứ Bảy ngày 26/9/2026. Ảnh: AP

Trong trận đấu đầu tiên kể từ sau chiến thắng trước Argentina ở chung kết World Cup, mạch trận bất bại lâu năm của Tây Ban Nha đối mặt với thử thách cực đại. Nhưng đoàn quân dưới sự dẫn dắt của Luis de la Fuente đã biết đứng dậy đúng lúc như một nhà vô địch để khởi đầu chiến dịch Nations League bằng trọn vẹn ba điểm.

Lamine Yamal mang đến màn khởi đầu như mơ cho Tây Ban Nha khi chỉ mất chưa đầy hai phút để chớp thời cơ cướp bóng từ chân hậu vệ Marc Guehi bên phía tuyển Anh, trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc đánh bại thủ thành Trafford từ góc xa.

Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn về cơ hội. Ferran Torres, người hùng ghi bàn trong trận chung kết World Cup, bỏ lỡ tới hai thời cơ ngon ăn khi đối mặt với thủ môn đối phương.

Thoát hiểm sau những pha bóng hú vía đó, tuyển Anh bất ngờ san lấp cách biệt nhờ công của Anthony Gordon ở phút 36 sau một đợt phản công chớp nhoáng, phối hợp ăn ý với Jude Bellingham rồi tung cú dứt điểm chìm hạ gục Unai Simon.

Chỉ 4 phút sau, đội tuyển Anh đã vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Harry Kane sau khi bóng khẽ chạm chân Marc Cucurella đổi hướng vào lưới. Ngay đầu hiệp hai, tuyển Anh đứng trước cơ hội lớn để gia tăng cách biệt khi Rodri phạm lỗi với Harry Kane trong vòng cấm và trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã thoát thua trong gang tấc khi Kane trượt chân hỏng ăn ở tình huống đá phạt đền.

Sai lầm bỏ lỡ đó càng trở nên tai hại khi đến phút 60, cầu thủ vào sân thay người Alex Baena tung cú sút chìm hiểm hóc gỡ hòa 2-2 cho Tây Ban Nha, tận dụng sơ hở từ pha mất bóng nguy hiểm của Nico O'Reilly ngay trước vòng cấm. Không lâu sau đó, Tây Ban Nha chính thức hoàn tất màn lội ngược dòng khi Oyarzabal lạnh lùng lập công từ đường kiến tạo của chính Baena.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel của tuyển Anh ngậm ngùi: "Chúng tôi có một khởi đầu tồi tệ, tồi tệ nhất có thể. Thật cực kỳ khó khăn khi để đối thủ như thế này dẫn trước. Trước những đối thủ mạnh, bạn luôn phải chịu áp lực lớn và các chi tiết nhỏ sẽ quyết định cục diện trận đấu. Bạn phải tận dụng cơ hội và hạn chế tối đa những sai lầm mang tính quyết định. Hôm nay, mọi thứ không ủng hộ chúng tôi".