Manchester City bị kết luận vi phạm hàng loạt quy định tài chính

Manchester City bị hội đồng điều tra độc lập kết luận vi phạm gần như toàn bộ hơn 100 cáo buộc liên quan đến tài chính, trong đó có việc che giấu các khoản tiền từ chủ sở hữu Abu Dhabi dưới dạng doanh thu thương mại. CLB có thể đối mặt với các hình thức xử phạt nghiêm khắc, kể cả khả năng bị loại khỏi Premier League, nhưng đã bác bỏ sai phạm và tuyên bố sẽ kháng cáo.

Biển quảng cáo với dòng chữ “Shamchester” tại Manchester, Anh, ngày 30/9/2026. Ảnh: AP.

Kết luận được công bố sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, bắt đầu từ các email nội bộ bị rò rỉ và công bố năm 2018.

Theo Ban tổ chức Premier League, trong giai đoạn 2009-2018, Manchester City đã thiết lập các cơ chế tài chính nhằm che giấu việc CLB được Abu Dhabi United Group (ADUG) tài trợ vượt mức cho phép. ADUG thuộc quyền sở hữu cuối cùng của Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, thành viên hoàng gia Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Các hợp đồng tài trợ bị cho là “giả tạo”

Hội đồng điều tra cho rằng Man City ký các hợp đồng thương mại với những công ty tại Abu Dhabi với giá trị “cao hơn nhiều” so với mức thị trường. Trong nhiều trường hợp, nhà tài trợ chỉ trả một phần nhỏ, còn phần lớn số tiền thực tế do ADUG chi trả.

Cơ chế này được hội đồng gọi là “Kế hoạch tài trợ ngụy trang”. Các khoản tiền bị cho là được chủ sở hữu chi trả thay nhà tài trợ tăng dần trong giai đoạn điều tra và đạt 134,73 triệu bảng trong mùa giải 2017-2018. Trong tổng số 949,94 triệu bảng doanh thu tài trợ từ các doanh nghiệp Abu Dhabi được ghi trong sổ sách trong 9 năm, hội đồng kết luận các nhà tài trợ chỉ trực tiếp thanh toán 119,25 triệu bảng. ADUG được cho là đã chi 830,69 triệu bảng còn lại.

Báo cáo cũng nêu trường hợp vào tháng 5/2013, Man City cần bù 9,9 triệu bảng và có nguy cơ vi phạm quy định tài chính. Chỉ trong vài ngày, một số hợp đồng tài trợ Abu Dhabi được sửa đổi để bù khoản thiếu hụt này, theo cáo buộc.

Man City bác bỏ kết luận

Manchester City cho rằng Premier League đã hiểu sai cách các hợp đồng tài trợ tại Abu Dhabi được cấp vốn. CLB nói các nhà tài trợ đôi khi nhận hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Abu Dhabi để chi trả phí tài trợ. Tuy nhiên, hội đồng điều tra bác bỏ lập luận này và cho rằng cách giải thích trên được đưa ra sau đó nhằm che giấu thực tế của cơ chế tài trợ.

Báo cáo cũng đề cập Thỏa thuận Fordham, bị cho là được sử dụng để mua quyền hình ảnh của cầu thủ với mức giá bị thổi phồng, qua đó đưa tiền của chủ sở hữu vào CLB dưới dạng doanh thu hoạt động.

Hội đồng kết luận Man City đã ghi nhận sai 24,5 triệu bảng doanh thu hoạt động và loại khỏi báo cáo tài chính 49,414 triệu bảng chi phí hoạt động. Ngoài ra, một số thỏa thuận khác bị cáo buộc dùng tiền của chủ sở hữu để bổ sung thu nhập cho một số cá nhân dưới hình thức hợp đồng tư vấn. Ba trường hợp được nêu có tổng giá trị 16,76 triệu bảng.

Nguy cơ đối mặt án phạt nặng

Phiên điều trần kéo dài 42 ngày, với 27 nhân chứng, hơn 700 trang lời khai và khoảng 7.000 trang biên bản. Các tài liệu chính liên quan lên tới hàng chục nghìn trang.

Hội đồng cho rằng một số lời khai được đưa ra thay mặt Man City là sai ở những điểm quan trọng, trong đó có những trường hợp nhân chứng bị kết luận đã cố tình khai báo thông tin sai sự thật.

Premier League cho rằng các hành vi của Man City cấu thành những vi phạm “cực kỳ nghiêm trọng, đáng kể, kéo dài và có chủ ý hoặc liều lĩnh” đối với các quy định tài chính của giải.

Trong giai đoạn bị điều tra, Man City giành ba chức vô địch Premier League, chiêu mộ nhiều ngôi sao như Yaya Toure, Sergio Aguero và Kevin De Bruyne, đồng thời có 8 mùa dự Champions League trong tổng số 9 mùa.

CLB hiện có thể đối mặt với nhiều hình thức xử phạt, trong đó mức nghiêm khắc nhất được đề cập là bị loại khỏi Premier League.