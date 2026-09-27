Tigst Assefa lỡ kỷ lục thế giới, Guye Adola vô địch nội dung nam tại giải Berlin Marathon

Tigist Assefa đã lỡ cơ hội giành lại kỷ lục thế giới marathon nữ sau khi bị chuột rút gần đích tại Berlin Marathon ngày 27/9, dù vẫn lập kỷ lục đường chạy mới với thành tích 2 giờ 11 phút 04 giây. Ở nội dung nam, Guye Adola của Ethiopia về nhất với thời gian 2 giờ 02 phút 50 giây.

Vận động viên Tigist Assefa của Ethiopia cán đích và giành chiến thắng tại Berlin Marathon ở Berlin, Đức, ngày 27/9/2026. Ảnh: AP.

Assefa, 29 tuổi, vẫn đạt thành tích nhanh thứ ba trong lịch sử và giành chiến thắng Berlin Marathon lần thứ ba, sau các năm 2022 và 2023.

VĐV Ethiopia từng lập kỷ lục thế giới 2 giờ 11 phút 53 giây tại Berlin năm 2023. Một năm sau, Ruth Chepng'etich hạ kỷ lục xuống còn 2 giờ 09 phút 56 giây tại Chicago.

Chepng'etich không tham dự cuộc đua năm nay do đang chịu án cấm thi đấu ba năm vì vi phạm quy định chống doping. Kỷ lục thế giới của cô vẫn được công nhận.

Assefa đã duy trì tốc độ đủ để phá kỷ lục khi cán mốc 40km sau 2 giờ 03 phút. Tuy nhiên, cô bị chuột rút trước khi tới Cổng Brandenburg, phải giảm tốc và khập khiễng về đích. Sau khi hoàn thành cuộc đua, Assefa ngã xuống đường và cố kìm nước mắt.

Bedatu Hirpa về nhì, chậm hơn Assefa gần 6 phút, trong khi Dera Dida đứng thứ ba. Các VĐV Ethiopia chiếm trọn 5 vị trí dẫn đầu nội dung nữ.

Ở nội dung nam, Guye Adola, 35 tuổi, giành chức vô địch với thành tích 2 giờ 02 phút 50 giây. Đây là lần thứ hai anh chiến thắng tại Berlin, sau lần đăng quang năm 2021.

Gemechu Dida Diriba của Ethiopia về nhì với 2 giờ 03 phút 19 giây, còn Gabriel Gerald Geay của Tanzania đứng thứ ba với thành tích 2 giờ 03 phút 59 giây.

Kỷ lục gia thế giới Sabastian Sawe không thể tham dự do chấn thương nhưng có mặt với tư cách khách mời danh dự.

Giờ xuất phát năm nay được đẩy sớm hơn do ảnh hưởng của thời tiết nóng tại giải năm ngoái. Điều kiện thi đấu ngày 27/9 được đánh giá gần như lý tưởng, với nắng thu và ít gió, dù nhiệt độ vẫn tương đối cao.