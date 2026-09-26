Liverpool tái bổ nhiệm Julian Ward làm Giám đốc Thể thao

Ngày 26/9, Liverpool chính thức đưa Julian Ward trở lại ghế Giám đốc thể thao để thế chỗ Richard Hughes vừa chuyển sang đầu quân cho câu lạc bộ Al-Hilal ở Ả rập Xê-út.

Ward từng đảm nhận vai trò giám đốc thể thao tại đội bóng Ngoại hạng Anh Liverpool trong mùa giải 2022-2023 và gần đây nhất giữ chức Giám đốc kỹ thuật của Tập đoàn Thể thao Fenway (FSG).

Chủ tịch FSG Mike Gordon phát biểu trong thông cáo của câu lạc bộ: “Hiểu biết và kinh nghiệm chuyên môn của Julian sẽ giúp bộ máy bóng đá của chúng ta vận hành trơn tru hơn, đồng thời bảo đảm huấn luyện viên trưởng Andoni (Iraola) có được sự hậu thuẫn vững chắc nhất để tiếp tục gặt hái những thành công ấn tượng".

Julian Ward cũng chia sẻ thêm: “Đây là giai đoạn đầy hứng khởi đối với Liverpool cả trên sân cỏ lẫn hậu trường, nơi mà sự thay đổi và cơ hội luôn song hành, nhưng đồng thời văn hóa, giá trị và nền tảng cốt lõi định hình câu lạc bộ từ bao năm qua vẫn giữ nguyên sức mạnh như thuở ban đầu”.

Ward từng gắn bó với Liverpool từ năm 2012, chuyên trách công tác tuyển trạch và phát triển cầu thủ trẻ.

Sự rời đi của Hughes tiếp nối chuỗi biến động nhân sự cấp cao tại đội chủ sân Anfield trong những tháng gần đây. Trước đó, Michael Edwards cũng đã thôi giữ chức Tổng Giám đốc Bóng đá của tập đoàn chủ quản FSG.