Quảng Ninh đứng thứ 2 toàn đoàn Giải Vô địch Cờ tướng xuất sắc quốc gia 2026

Đội tuyển Cờ tướng Quảng Ninh vừa thi đấu thành công tại Giải Vô địch Cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2026, giành 12 huy chương, gồm 4 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ, xếp thứ 2 toàn đoàn.

Giải diễn ra từ ngày 20-28/9 tại Bắc Ninh, quy tụ 114 VĐV từ 7 đơn vị trong toàn quốc, trong đó có nhiều địa phương mạnh, có nhiều VĐV xuất sắc như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai. Các kỳ thủ tranh tài ở hai bảng xuất sắc và truyền thống xuất sắc, với các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp cùng các nội dung truyền thống tương ứng.

Các kỳ thủ Quảng Ninh do HLV Nguyễn Hải Quân dẫn đoàn, thi đấu xuất sắc, giành 12 huy chương tại giải. Ảnh: CTV

Tham gia giải, các VĐV Quảng Ninh giành tất cả 12 huy chương, gồm 4 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ.

Trong 4 HCV của Quảng Ninh, Nguyễn Quang Nhật vô địch cờ nhanh cá nhân nam; Đào Văn Trọng giành HCV cờ chớp cá nhân nam; Đào Phạm Hà Linh vô địch cờ truyền thống cá nhân nữ; Phạm Minh Châu giành HCV cờ chớp truyền thống cá nhân nữ.

Kỳ thủ Phạm Minh Châu giành HCV cờ chớp truyền thống cá nhân nữ. Ảnh: CTV

Với kết quả trên, Quảng Ninh đứng thứ 2 bảng tổng sắp huy chương, sau TP Hồ Chí Minh, qua đó ghi dấu ấn tại giải đấu quy tụ nhiều kỳ thủ mạnh của cờ tướng Việt Nam.