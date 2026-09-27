Munich được chọn đại diện Đức tranh quyền đăng cai Olympic mùa Hè

Munich đã được chọn làm thành phố đại diện cho Đức trong kế hoạch tranh quyền đăng cai Olympic mùa Hè, với các phương án tổ chức vào năm 2036, 2040 hoặc 2044. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên Olympic trở lại Đức sau hơn 60 năm.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 26/9 công bố Munich là lựa chọn của nước này tại sự kiện do Liên đoàn Thể thao Olympic Đức tổ chức. Ông gọi đây là “một cơ hội lớn đối với toàn nước Đức”.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại Đại hội bất thường của Ủy ban Olympic và Thể thao Đức (DOSB) nhằm lựa chọn phương án đăng cai Olympic của Đức cho các năm 2036, 2040 hoặc 2044, tại Baden-Baden, Đức. Ảnh: AP.

Theo kế hoạch, Munich sẽ tổ chức phần lớn các nội dung Olympic và Paralympic. Các trận bóng đá sẽ diễn ra tại Stuttgart, trong khi môn đua thuyền buồm được bố trí tại thành phố Kiel ở miền Bắc nước Đức.

Đức hiện chưa quyết định sẽ tập trung vào kỳ Olympic nào, với ba khả năng là 2036, 2040 hoặc 2044. Trong mọi trường hợp, kỳ đại hội sớm nhất cũng sẽ diễn ra sau ít nhất 62 năm kể từ Olympic Munich 1972.

Olympic 1972 bị phủ bóng bởi vụ 11 VĐV Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công của các tay súng Palestine.

Munich đứng đầu trong cuộc đánh giá của Ủy ban Olympic Đức về cơ sở vật chất thể thao và sức hấp dẫn quốc tế của các thành phố ứng cử. Hồ sơ của Munich cũng nhận được sự ủng hộ trong nước sau khi khoảng hai phần ba cử tri bỏ phiếu thuận trong cuộc trưng cầu dân ý năm ngoái.

Đối thủ chính của Munich là Cologne, với kế hoạch phân bố các địa điểm thi đấu tại 15 thành phố và thị trấn thuộc bang North Rhine-Westphalia, trong đó có nhiều địa điểm tại khu vực công nghiệp Ruhr.

Berlin đã rút hồ sơ ngày 24/9 sau khi chỉ đứng thứ ba trong đánh giá và không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân. Các chính trị gia địa phương ủng hộ hồ sơ trước đó từ chối tổ chức trưng cầu dân ý, trong khi hy vọng của Berlin tiếp tục suy giảm sau cuộc bầu cử địa phương mà đảng Cánh tả giành chiến thắng và lãnh đạo đảng này phản đối kế hoạch đăng cai.

Hamburg cũng rút khỏi cuộc đua sau khi một lần nữa thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 5.

Khả năng Đức tranh quyền đăng cai Olympic 2036 gây tranh luận do đây sẽ là tròn 100 năm kể từ Olympic Berlin 1936 dưới thời Đức Quốc xã. Văn phòng Tổng thống Steinmeier trước đó cho biết ông nghiêng về các phương án 2040 hoặc 2044 để tránh mốc 100 năm này, song gần đây phát tín hiệu rằng ông cũng có thể chấp nhận phương án 2036.