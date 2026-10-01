Ấn Độ và Pakistan vào chung kết cricket Asian Games

Hai đội cricket Ấn Độ và Pakistan sẽ gặp nhau trong trận tranh HCV Asian Games sau khi cùng giành chiến thắng ở bán kết ngày 1/10. Cuộc đối đầu ngày 3/10 tại Nhật Bản dự kiến tiếp tục thu hút chú ý không chỉ bởi cuộc cạnh tranh thể thao mà còn do căng thẳng chính trị giữa hai nước láng giềng.

Người hâm mộ Ấn Độ cổ vũ trước trận cricket T20 Suzuki Cup giữa Ấn Độ và Nhật Bản. Ảnh: AP.

Ở trận bán kết đầu tiên, Pakistan đánh bại Bangladesh khi vẫn còn 6 tay đánh chưa bị loại. Do mặt sân ngoài bị ướt, mỗi đội chỉ được thực hiện tối đa 13 over, tương đương 78 lần ném bóng hợp lệ, thay vì số lượt nhiều hơn trong một trận T20 thông thường.

Trong trận bán kết thứ hai, Ấn Độ thắng áp đảo Sri Lanka với cách biệt 124 điểm. Bốn tay đánh Sri Lanka bị loại mà không ghi được điểm nào.

Trận chung kết giành HCV cricket Asian Games sẽ diễn ra vào ngày 3/10.

Một truyền thống quen thuộc của cricket là cầu thủ hai đội bắt tay trước hoặc sau trận đấu. Tuy nhiên, nghi thức này đã không xuất hiện trong những cuộc đối đầu gần đây giữa Ấn Độ và Pakistan.

Căng thẳng xuyên biên giới từng đưa hai nước tới sát nguy cơ xung đột quân sự trong năm ngoái và bầu không khí đối đầu cũng lan sang sân cricket.

Đội tuyển nam Ấn Độ từng thắng Pakistan ba lần tại Asia Cup, trong đó có trận chung kết, nhưng các cầu thủ không bắt tay đối thủ trong cả ba trận. Đội của Suryakumar Yadav sau đó cũng từ chối nhận cúp từ Chủ tịch Hội đồng Cricket Pakistan Mohsin Naqvi.

Tình huống tương tự xảy ra ở cricket nữ. Các cầu thủ Ấn Độ không bắt tay đội Pakistan trong một trận tại giải vô địch châu lục và từ chối nhận cúp từ ông Naqvi sau khi vô địch Women’s Asia Cup tại UAE.