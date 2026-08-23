Hơn 700 kỳ thủ tranh tài tại Giải Cờ Đất Mỏ lần thứ 4 năm 2026

Ngày 23/8, Liên đoàn Cờ tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng UBND phường Cẩm Phả tổ chức khai mạc Giải Cờ Đất Mỏ lần thứ 4 - Tranh Cúp vô địch Liên đoàn Cờ tỉnh Quảng Ninh năm 2026. Giải quy tụ hơn 700 kỳ thủ trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài.

Đại diện lãnh đạo Báo và PTTH Quảng Ninh, phường Cẩm Phả trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải đấu.

Giải Cờ Đất Mỏ năm nay là hoạt động thể thao thiết thực nhằm hiện thực hóa Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 22/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, giải đấu cũng là hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2026) và tạo động lực tích cực cho học sinh bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Về quy mô, giải đấu năm nay ghi nhận sự tham gia của 595 vận động viên đến từ các câu lạc bộ (CLB) cờ trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cùng sự góp mặt của 132 vận động viên đến từ 5 CLB cờ ngoài tỉnh.

Các kỳ thủ tham gia tranh tài ở 2 bộ môn: Cờ vua và Cờ tướng. Trong đó, môn Cờ vua được chia thành các bảng theo độ tuổi từ U5 đến U14 và bảng Open (mở rộng) dành cho mọi độ tuổi, trình độ. Môn Cờ tướng thi đấu ở 3 bảng: U5-15, Phong trào và Open.

Quang cảnh Lễ khai mạc Giải Cờ Đất Mỏ lần thứ 4 - Tranh Cúp vô địch Liên đoàn Cờ tỉnh Quảng Ninh năm 2026.

Theo Điều lệ của Ban Tổ chức, các vận động viên thi đấu nội dung Cờ nhanh theo hệ Thụy Sĩ gồm 7 ván, thời gian 15 phút cho mỗi bên và không cộng giờ. Điểm nhấn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc tại giải năm nay là toàn bộ các VĐV mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng trong thời gian thi đấu và các hoạt động chính thức, qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Qua giải đấu, tỉnh kỳ vọng sẽ phát hiện, tuyển chọn được những tài năng, năng khiếu trong độ tuổi học sinh để bổ sung cho các đội tuyển của tỉnh tham dự các giải thể thao các cấp.

Đại diện lãnh đạo Báo và PTTH Quảng Ninh, phường Cẩm Phả và Ban Tổ chức động viên các VĐV trước giờ thi đấu.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV đã bước vào thi đấu 4 ván đầu tiên của buổi sáng, cống hiến cho khán giả nhiều ván đấu trí kịch tính, chất lượng chuyên môn cao. Buổi chiều, các kỳ thủ tiếp tục thi đấu 3 ván còn lại.

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao huy chương, giấy chứng nhận giải nhất, nhì, đồng hạng ba và khuyến khích cho các cá nhân xuất sắc nhất. Riêng môn cờ vua, Ban Tổ chức trao cúp vô địch Liên đoàn Cờ tỉnh Quảng Ninh, cờ và tiền thưởng cho các đơn vị xếp hạng Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.

Giải Cờ Đất Mỏ lần thứ 4 năm 2026 không chỉ khẳng định bước phát triển của phong trào thể thao trí tuệ trên địa bàn, mà còn là dịp quan trọng để ngành thể thao tỉnh phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố triển vọng bổ sung vào đội tuyển tỉnh tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc. Sự kiện cũng đã tạo nên sân chơi bổ ích, rèn luyện tư duy và tiếp thêm động lực cho các em học sinh trước thềm năm học mới 2026 – 2027.