Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Ngày 26/8, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, nhằm tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn, nâng cao chất lượng cấp cứu, khám và điều trị cho người bệnh.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo nội dung hợp tác, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hỗ trợ đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y tế Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh; đồng thời phối hợp chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong các lĩnh vực: Tim mạch can thiệp, can thiệp mạch não, nội soi can thiệp, điều trị ung thư, phẫu thuật vi phẫu, phẫu thuật robot, nhãn khoa và ghép tạng (gồm ghép thận, gan, tim).

Bên cạnh đó, hai bệnh viện tăng cường hội chẩn từ xa qua hệ thống Telemedicine đối với các ca bệnh khó, phức tạp; hỗ trợ chuyên môn trong cấp cứu, hồi sức cấp cứu, tim mạch, đột quỵ, tiêu hóa, hô hấp, phẫu thuật thần kinh, cột sống, chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp.

Các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hỗ trợ thực hiện các ca can thiệp, phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sau hội chẩn và thống nhất giữa hai bên.

Việc tăng cường hợp tác chuyên môn, đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên khoa sâu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nói riêng, ngành Y tế Quảng Ninh nói chung.

Theo định hướng phát triển hệ thống y tế giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh được định hướng tập trung phát triển các trung tâm chuyên sâu, trong đó có Trung tâm Tim mạch; Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc - Đột quỵ; Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống; Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.