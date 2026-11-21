Khai mạc Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, quy tụ 18.000 VĐV

Chiều 21/11, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 (Ha Long Bay Heritage Marathon) chính thức khai mạc, thu hút 18.000 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế đăng ký tham gia.

Dự lễ khai mạc có đại diện Liên đoàn Điền kinh thế giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Quảng Ninh, cùng đông đảo đại biểu, VĐV trong nước và quốc tế.

PGS.TS. Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty DHA Việt Nam, đơn vị sở hữu và tổ chức Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, phát biểu khai mạc.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 20 đến 22/11, với sự đồng hành của thương hiệu Li-Ning. Đáng chú ý, giải quy tụ 4.000 VĐV quốc tế đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng VĐV đăng ký tăng mạnh ở hai cự ly Marathon và Half Marathon.

Các VĐV sẽ chính thức tranh tài vào sáng 22/11 ở 4 cự ly: Marathon (42,195km), Half Marathon (21,0975km), 10km và 5km.

Ban Tổ chức vinh danh các nhà tài trợ đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026.

Ban Tổ chức và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các chân chạy hàng đầu đến từ Kenya tại lễ khai mạc giải.

Điểm nhấn chuyên môn của mùa giải là sự góp mặt của nhiều chân chạy xuất sắc đến từ Kenya. Trong đó, Kennedy Kiprop Chelimo, nhà vô địch năm 2025 cự ly full marathon với kỷ lục đường chạy Hạ Long 2 giờ 13 phút 57 giây, trở lại bảo vệ ngôi vô địch. Cùng tranh tài còn có Henry Ndiwa Juma, nhà vô địch Xiamen East Half Marathon 2024; Evans Kipruto, VĐV từng giành hạng ba Eldoret Marathon.

Ở nội dung nữ, Naomi Jepkogei Maiyo, á quân full marathon mùa giải 2025, tiếp tục góp mặt cùng hai chân chạy Kenya là Maureen Jerop Kiptoo và Moreen Chepchumba.

Trong ngày 21/11, các runner hào hứng chụp ảnh lưu niệm khi đến nhận BIB, sẵn sàng bước vào ngày tranh tài.

Sự góp mặt của các VĐV Kenya hứa hẹn tăng sức hấp dẫn cho giải đấu.

Sự góp mặt của các VĐV quốc tế giàu thành tích hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, đồng thời tạo cơ hội để các VĐV Việt Nam giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn.