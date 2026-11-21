Trò chơi điện tử Grand Theft Auto VI lập kỷ lục doanh thu 3,79 tỷ USD ngay ngày đầu phát hành

Trò chơi điện tử Grand Theft Auto VI (GTA VI) đạt doanh thu bán lẻ kỷ lục 3,79 tỷ USD trên toàn cầu chỉ trong ngày đầu phát hành, theo công bố của hãng Rockstar Games. Thành tích này cho thấy sức hút đặc biệt của phiên bản mới nhất trong loạt trò chơi nổi tiếng, sau 13 năm chờ đợi của người hâm mộ.

Hình ảnh trò chơi Grand Theft Auto VI tại sự kiện ra mắt ở XP Tavern, khu Aldgate East, London, Anh. Ảnh: AP.

Ngày 20/11, Rockstar Games cho biết doanh thu 3,79 tỷ USD được tính theo ước tính của hãng đến hết ngày phát hành đầu tiên. Trước thời điểm ra mắt, GTA VI cũng lập kỷ lục với 32,5 triệu bản được đặt mua trước trên các nền tảng, đánh dấu cột mốc đặc biệt đối với hãng.

Thành tích của GTA VI vượt xa phiên bản tiền nhiệm Grand Theft Auto V (GTA V), phát hành năm 2013. Khi đó, GTA V cần ba ngày để đạt doanh thu bán lẻ 1 tỷ USD, trước khi trở thành một trong những trò chơi bán chạy nhất lịch sử.

Theo nhà phát hành Take-Two Interactive, GTA V đã bán được hơn 230 triệu bản, đóng góp gần một nửa trong tổng số hơn 470 triệu bản của toàn bộ loạt trò chơi Grand Theft Auto được tiêu thụ trên toàn cầu.

Trước khi Rockstar công bố số liệu chính thức của hãng, công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower ước tính GTA VI đạt doanh thu 2,36 tỷ USD từ khoảng 24,6 triệu bản được bán ra. Sự chênh lệch phản ánh các kết quả ước tính khác nhau, trong đó số liệu của Rockstar dựa trên doanh thu bán lẻ toàn cầu trong ngày đầu tiên.

Tại Mỹ, phiên bản tiêu chuẩn của GTA VI có giá khoảng 80 USD. Trước ngày phát hành, PlayStation cho biết đây là trò chơi được đặt mua trước nhiều nhất trong lịch sử cửa hàng trực tuyến PlayStation Store.

Để đáp ứng nhu cầu lớn, PlayStation đã phối hợp với Rockstar cho phép người chơi tải trước dữ liệu trò chơi từ chín ngày trước khi phát hành, giúp họ có thể bắt đầu trải nghiệm ngay khi sản phẩm chính thức ra mắt.

GTA VI là phần mới nhất của loạt trò chơi hành động thế giới mở nổi tiếng với những tình huống bạo lực, tội phạm và cách tái hiện mang tính châm biếm xã hội Mỹ. Sau các bối cảnh lấy cảm hứng từ New York và Los Angeles, phiên bản lần này đưa người chơi trở lại Vice City, thành phố hư cấu dựa trên Miami. Những đánh giá ban đầu cho thấy GTA VI dành nhiều sự chú ý hơn đến việc xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật.

Việc phát hành GTA VI cũng khép lại nhiều năm giữ bí mật về dàn diễn viên lồng tiếng và thể hiện nhân vật. Manni L. Perez đảm nhận vai Lucia, trong khi Dylan Rourke thể hiện nhân vật Jason. Trò chơi còn có sự tham gia của Bobby Moynihan, Stephen Root, Taryn Manning, Roselyn Sanchez và rapper Denzel Curry.

Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, màn ra mắt với doanh thu kỷ lục tiếp tục khẳng định vị thế của Grand Theft Auto là một trong những thương hiệu có sức hút lớn nhất ngành công nghiệp giải trí.