Southampton gia hạn hợp đồng với HLV từng vướng bê bối do thám đối thủ

Câu lạc bộ Southampton ngày 20/11 thông báo gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Tonda Eckert đến năm 2029, dù nhà cầm quân 31 tuổi từng liên quan đến bê bối do thám đối thủ khiến đội bóng mất cơ hội thăng hạng Giải Ngoại hạng Anh Premier League mùa trước. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Southampton tiếp tục cạnh tranh suất thăng hạng ở mùa giải năm nay.

HLV Tonda Eckert của Southampton. Ảnh: AP

Tương lai của Eckert từng bị đặt dấu hỏi sau khi Southampton thừa nhận bí mật ghi hình các buổi tập của đối thủ tại giải hạng nhất Anh (Championship), trong đó có Middlesbrough, đội bóng mà họ gặp ở bán kết vòng play-off tranh quyền thăng hạng.

Southampton đã vượt qua Middlesbrough để tiến vào trận chung kết play-off, chỉ còn cách suất lên chơi tại Premier League một trận thắng. Tuy nhiên, câu lạc bộ sau đó bị loại khỏi trận chung kết do vi phạm quy định, đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội thăng hạng cùng khoản doanh thu tiềm năng lên tới hàng triệu USD.

Vụ việc còn nghiêm trọng hơn khi Southampton thừa nhận đã theo dõi trái phép các buổi tập của Oxford United và Ipswich Town trước đó trong mùa giải. Ban tổ chức hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Anh (EFL) quyết định trừ Southampton 4 điểm ở mùa giải hiện tại, đồng thời phạt tiền Eckert và áp dụng án đình chỉ công tác 6 tuần đối với ông nhưng cho hưởng án treo.

Bất chấp những tranh cãi, ban lãnh đạo Southampton vẫn quyết định đặt niềm tin vào nhà cầm quân người Đức. Giám đốc thể thao của tập đoàn sở hữu Southampton, Johannes Spors, đánh giá cao năng lực phân tích chiến thuật, sự tỉ mỉ và khả năng lãnh đạo của Eckert dù ông còn trẻ.

Eckert được đôn từ vị trí huấn luyện viên đội U21 lên tạm quyền dẫn dắt đội một vào tháng 11/2025. Dưới sự chỉ đạo của ông, Southampton giành quyền tham dự vòng play-off thăng hạng Championship, đồng thời tiến vào bán kết Cúp FA.

Đáng chú ý, trên hành trình tại Cúp FA, Southampton từng đánh bại Arsenal, đội sau đó giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Những thành tích này giúp Eckert nhận được sự đánh giá tích cực về chuyên môn trước khi bê bối do thám đối thủ bùng nổ.