Công ty Than Hòn Gai TKV nhất toàn đoàn Giải Quần vợt TKV năm 2026

Chiều 19/11, tại Phân hiệu Đào tạo Hữu Nghị - Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam, (Phường Uông Bí) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức bế mạc Giải Quần vợt thuộc khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao TKV lần thứ III, năm 2026. Đây là môn thi đấu cuối cùng của Đại hội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026).

Đến dự chương trình có đồng chí Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Công đoàn, Lãnh đạo các đơn vị tham gia giải cùng Ban Tổ chức, tổ trọng tài và đông đảo vận động viên đến từ các đơn vị trong Tập đoàn.

Đoàn Công ty Than Hòn Gai TKV xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn và cúp vô địch tại giải.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các đôi vận động viên đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba ở từng nội dung thi đấu và nhóm tuổi. Đoàn Công ty Than Hòn Gai TKV xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn và cúp vô địch. Đứng thứ Nhì là đoàn Tổng Công ty Điện lực TKV; hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Công ty Tuyển than Cửa Ông TKV và Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các đôi vận động viên đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba ở từng nội dung thi đấu và nhóm tuổi.

Giải Quần vợt TKV năm 2026 quy tụ 110 vận động viên (55 đôi) đến từ 17 đơn vị, tranh tài ở 10 nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ theo các nhóm tuổi, đối tượng. Diễn ra trong 3 ngày (17-19/11) với 93 trận đấu, giải là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao và tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Trận chung kết nội dung đôi nam giữa hai đội Kho vận Đá Bạc - Vinacomin và Than Vàng Danh - Vinacomin.

Được tổ chức từ tháng 3/2026, Đại hội Thể dục thể thao TKV lần thứ III đã trải qua nhiều môn thi đấu với sự tham gia sôi nổi của đông đảo cán bộ, công nhân, người lao động. Việc hoàn thành môn quần vợt cũng khép lại chương trình thi đấu của Đại hội, làm cơ sở để Tập đoàn tổng hợp kết quả, hoàn thiện bảng tổng sắp và tổ chức tổng kết, khen thưởng trong thời gian tới.