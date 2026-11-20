Pakistan thắng Sri Lanka, lần đầu vô địch loạt trận Test cricket sau 2 năm

Đội tuyển cricket Pakistan ngày 20/11 đánh bại Sri Lanka trong trận đấu thứ hai tại Rawalpindi, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 1-0 ở loạt trận Test cricket. Đây là lần đầu tiên Pakistan thắng một loạt trận ở thể thức thi đấu kéo dài nhiều ngày sau hai năm, đánh dấu kết quả tích cực của đội hình có nhiều gương mặt trẻ.

Đội trưởng Babar Azam của Pakistan nhận cúp trong lễ trao giải sau khi kết thúc trận cricket Test thứ hai giữa Pakistan và Sri Lanka tại Rawalpindi, Pakistan, ngày 20/11/2026. Ảnh: AP

Cricket là môn thể thao trong đó hai đội lần lượt thực hiện các lượt đánh bóng và ném bóng để ghi điểm hoặc loại cầu thủ đối phương. Ở thể thức Test, một trận đấu có thể kéo dài tới năm ngày, mỗi đội thường có hai lượt đánh. Đội ghi được nhiều điểm hơn và đáp ứng các điều kiện kết thúc trận đấu sẽ giành chiến thắng.

Pakistan tạo lợi thế lớn ngay trong ngày thi đấu đầu tiên khi hàng ném bóng của đội chủ nhà khiến Sri Lanka chỉ ghi được 98 điểm ở lượt đánh đầu. Sau khi hoàn thành lượt đánh của mình, Pakistan dẫn trước đối thủ tới 227 điểm.

Bước sang lượt đánh thứ hai, Sri Lanka thi đấu tốt hơn và ghi được 316 điểm, trong đó Milan Rathnayake đóng góp 66 điểm mà không bị loại. Tuy nhiên, kết quả này chỉ giúp đội khách vượt lên dẫn trước Pakistan 89 điểm khi tính tổng cả hai lượt đánh.

Điều đó đồng nghĩa với việc Pakistan chỉ cần ghi thêm 90 điểm trong lượt đánh cuối cùng để giành chiến thắng.

Trong ngày thi đấu thứ tư, Pakistan nhanh chóng hoàn thành mục tiêu này. Dù hai cầu thủ mở đầu là Tayyab Arif và Mohammad Taha lần lượt bị loại sau khi ghi 13 và 4 điểm, các đồng đội đã duy trì được thế trận thuận lợi.

Azan Awais ghi 32 điểm và không bị loại, trong khi Aamer Jamal đóng góp 34 điểm chỉ sau 22 lần nhận bóng. Lối đánh tấn công của Jamal giúp Pakistan đạt mục tiêu 90 điểm sau 13 lượt ném, qua đó kết thúc trận đấu ngay trong phiên thi đấu đầu tiên của ngày thứ tư.

Chung cuộc, Pakistan giành chiến thắng với cách biệt 8 cầu thủ chưa bị loại. Một trong những nhân tố quan trọng nhất của Pakistan là Mohammad Abbas. Tay ném bóng này đã loại tổng cộng 6 cầu thủ Sri Lanka trong cả hai lượt đánh, góp phần hạn chế khả năng ghi điểm của đội khách.

Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng đối với Pakistan khi đội tuyển lần đầu giành chiến thắng chung cuộc ở một loạt trận Test kể từ năm 2024, thời điểm họ đánh bại đội tuyển Anh.

Trước đó, trận Test đầu tiên giữa Pakistan và Sri Lanka kết thúc với kết quả hòa. Vì vậy, chiến thắng trong trận thứ hai giúp Pakistan thắng cả loạt trận với tỷ số 1-0. Cả hai trận đều diễn ra tại Rawalpindi sau khi trận thứ hai được chuyển khỏi Lahore do tình trạng ô nhiễm không khí.