NASCAR tăng công suất động cơ, điều chỉnh luật thi đấu từ mùa giải 2027

Giải đua ô tô NASCAR của Mỹ ngày 20/11 công bố một loạt thay đổi về quy định kỹ thuật và thể thức thi đấu áp dụng từ mùa giải 2027. Đáng chú ý, NASCAR sẽ tăng công suất động cơ tại nhiều đường đua nhằm nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của các chặng đua thuộc hệ thống Cup Series.

Đội kỹ thuật của tay đua Denny Hamlin khẩn trương thực hiện việc bảo dưỡng và thay lốp tại khu vực kỹ thuật trong chặng đua NASCAR Cup Series ở Martinsville, bang Virginia (Mỹ).

﻿Ảnh tư liệu: AP

Theo quy định mới, công suất động cơ tại các đường đua có chiều dài trung bình sẽ tăng từ 670 lên 750 mã lực, bắt đầu từ chặng Coca-Cola 600 tại Charlotte Motor Speedway vào cuối tháng 5/2027.

NASCAR cũng quyết định nâng công suất động cơ lên 800 mã lực tại cuộc đua All-Star Race, diễn ra ngày 23/5 tại North Wilkesboro Speedway. Sau sự kiện này, ban tổ chức và các nhà sản xuất động cơ sẽ phân tích dữ liệu để đánh giá khả năng áp dụng mức công suất mới cho toàn bộ các chặng đua trên đường đua ngắn và đường đua hỗn hợp, sớm nhất từ chặng Bristol Motor Speedway vào giữa tháng 8.

Bên cạnh thay đổi về động cơ, NASCAR sẽ áp dụng cấu hình xe riêng cho vòng phân hạng tại Daytona International Speedway và Talladega Superspeedway. Điều chỉnh này được kỳ vọng đưa tốc độ chạy phân hạng trở lại mức khoảng 200 dặm/giờ, tương đương 322 km/giờ.

Một số quy định kỹ thuật khác cũng được nới lỏng nhằm giúp các đội đua linh hoạt hơn trong việc thiết lập xe. NASCAR sẽ loại bỏ các bộ phận chèn ở cánh chia gió phía trước tại những đường đua ngắn và đường đua hỗn hợp, đồng thời bãi bỏ quy định về chiều dài tối thiểu của bộ giảm chấn.

Về thể thức thi đấu, ngoại trừ Daytona 500, thứ tự xuất phát sẽ được xác định dựa trên điểm số hiện tại của chủ sở hữu đội đua nếu vòng phân hạng bị hủy hoặc không thể hoàn thành vì bất kỳ lý do nào. Tại các đường đua tốc độ cao, vòng phân hạng cũng sẽ được rút xuống còn một lượt.

NASCAR đồng thời trao quyền cho trưởng đội kỹ thuật quyết định thay đổi loại lốp nếu cuộc đua bắt đầu trong điều kiện đường ướt. Ban tổ chức cũng làm rõ quy định về việc xe chạy xuống dưới vạch đôi màu vàng, căn cứ vào vị trí hai bánh bên trái so với vạch giới hạn phía trong của đường đua.