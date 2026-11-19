HLV Vincent Kompany trở lại dẫn dắt Bayern Munich sau sự cố sức khỏe

Huấn luyện viên Vincent Kompany xác nhận đã hồi phục sức khỏe và sẽ trở lại dẫn dắt Bayern Munich trong trận gặp Cologne tại Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) ngày 20/11. Nhà cầm quân người Bỉ trước đó phải nhập viện sau khi bất ngờ ngã quỵ trên sân tập hôm 23/10 và vắng mặt trong 5 trận đấu của đội bóng.

Kompany gặp sự cố khi tham dự một buổi tập của đội dự bị Bayern Munich. Ông được đưa đến bệnh viện điều trị tình trạng kích ứng màng não, một dạng viêm ảnh hưởng đến các mô bao quanh não hoặc tủy sống, đồng thời bị chấn thương vai do cú ngã.

Ngày 19/11, nhà cầm quân người Bỉ cho biết đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra y tế và tất cả đều cho kết quả bình thường. Ông cũng thừa nhận sự cố khiến bản thân nhìn nhận lại việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt sau khi từng bị nhiễm virus nhưng vẫn trở lại làm việc trong trận hòa Arsenal 2-2 hôm 21/10.

Trận tiếp đón Cologne sẽ là lần đầu tiên Kompany trực tiếp chỉ đạo Bayern Munich kể từ cuộc đối đầu Arsenal. Trong thời gian ông vắng mặt, trợ lý Aaron Danks đảm nhiệm công tác huấn luyện và giúp đội bóng duy trì thành tích bất bại trong 5 trận.

Cầu thủ Konrad Laimer (giữa) của Bayern Munich ăn mừng cùng Harry Kane (phải) và Nathaniel Brown sau khi ghi bàn thắng thứ 2 cho đội nhà trong trận gặp Atletico Madrid ở

﻿giai đoạn phân hạng Champions League, tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 3/11/2026. Ảnh: AP

Đáng chú ý, Bayern Munich giành chiến thắng 2-0 trước Atletico Madrid trong tháng 11. Kết quả này góp phần giúp đội bóng duy trì sự ổn định dù thiếu vắng huấn luyện viên trưởng.

Hiện Bayern Munich đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga, bằng điểm với Borussia Dortmund. Đối thủ của đội bóng trong trận đấu ngày 20/11 là Cologne, hiện đứng thứ 15.