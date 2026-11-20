Ben Shelton vào bán kết ATP Finals, tái đấu Carlos Alcaraz

Tay vợt người Mỹ Ben Shelton giành quyền vào bán kết Nitto ATP Finals 2026 sau khi đánh bại Rafael Jodar với tỷ số 7-6(8), 7-5 trong trận đấu ngày 19/11 tại Turin (Italy). Suất bán kết của Shelton được xác nhận sau khi Alexander Zverev thắng set đầu trước Arthur Fils ở trận đấu sau đó. Tại bán kết, tay vợt Mỹ sẽ tái đấu Carlos Alcaraz.

Tay vợt người Mỹ Ben Shelton. Ảnh: AP

Shelton gặp nhiều khó khăn trước tay vợt trẻ Rafael Jodar, đặc biệt trong loạt tie-break của set đầu. Anh phải cứu hai điểm set bằng những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trước khi giành chiến thắng 7-6 (8). Sang set hai, tay vợt Mỹ tiếp tục tận dụng lợi thế giao bóng để thắng 7-5, khép lại trận đấu sau hai set.

Sau chiến thắng, Shelton phải chờ kết quả trận đấu giữa Alexander Zverev và Arthur Fils để xác định khả năng đi tiếp. Việc Zverev đánh bại Fils với tỷ số 6-4, 7-6 (6) giúp tay vợt Mỹ chính thức giành một suất vào bán kết.

Đây là bước tiến đáng kể của Shelton so với lần đầu tham dự ATP Finals năm ngoái, khi anh thua cả ba trận vòng bảng. Năm nay, tay vợt Mỹ giành hai chiến thắng sau ba trận để góp mặt trong nhóm bốn tay vợt mạnh nhất.

Ở bán kết, Shelton sẽ đối đầu Carlos Alcaraz, tái hiện cuộc chạm trán tại tứ kết US Open hồi tháng 9 từng kết thúc lúc 3 giờ 33 phút sáng. Shelton giành chiến thắng sau năm set tại New York, nhưng Alcaraz đã đánh bại anh trong trận chung kết Paris Masters gần đây.

Tuy nhiên, tình trạng thể lực của Alcaraz đang được chú ý sau khi tay vợt Tây Ban Nha phải băng đùi trái trong trận thắng Daniil Medvedev ngày 18/11. Alcaraz còn một trận vòng bảng gặp Flavio Cobolli vào ngày 20/11 trước khi bước vào bán kết.

Trong khi đó, Zverev kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng cả ba trận và sẽ gặp người thắng trong cuộc đối đầu giữa Daniil Medvedev và Frances Tiafoe. Dù vậy, tay vợt Đức đang gặp vấn đề ở mắt cá chân phải, nơi anh từng bị đứt dây chằng và phải phẫu thuật sau trận bán kết Roland Garros 2022 với Rafael Nadal. Chấn thương tái phát trong loạt tie-break trước Fils, ảnh hưởng đến tốc độ và tỷ lệ giao bóng thành công của Zverev.

Về phía Rafael Jodar, tay vợt 20 tuổi khép lại ATP Finals với ba trận thua. Dù vậy, anh vẫn ghi dấu ấn khi trở thành tay vợt nam đầu tiên giành quyền tham dự giải đấu quy tụ tám tay vợt xuất sắc nhất mùa ngay trong năm đầu tiên thi đấu ở cấp độ ATP Tour.