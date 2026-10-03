Khai mạc Giải thể thao Khối thi đua các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy năm 2026

Sáng 3/10, tại Cung Văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh, Khối thi đua các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tổ chức khai mạc Giải thể thao Khối thi đua các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy năm 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy: Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh.

Giải năm nay thu hút 91 vận động viên đến từ 5 đội, gồm: Ban Tổ chức Thành ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy và Văn phòng Thành ủy.



Các vận động viên tranh tài ở 3 môn: Pickleball, kéo co và nhảy bao bố.

Đại diện các đội nhận cờ lưu niệm và hoa của Ban Tổ chức giải.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố và kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy. Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đồng thời tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Giải đấu góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Khối trưởng Khối thi đua, nhấn mạnh: “Hoạt động thể thao hôm nay không đơn thuần là một cuộc thi đấu để tranh tài, mà quan trọng hơn là một dịp để chúng ta gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, hiểu nhau hơn, phối hợp với nhau tốt hơn trong công việc”.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Khối trưởng Khối thi đua, phát biểu khai mạc giải.

Đồng chí Vi Ngọc Bích cũng đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng đối thủ, bảo đảm an toàn; đồng thời yêu cầu Ban Tổ chức, tổ trọng tài và các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ, điều hành các nội dung thi đấu khách quan, công bằng, góp phần tổ chức giải thiết thực, hiệu quả.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở nội dung thi đấu môn Pickleball. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị trong Khối. Với tinh thần đoàn kết, giao lưu và thi đấu hết mình, các vận động viên góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Nội dung đôi nữ môn Pickleball diễn ra sôi nổi.



Các vận động viên tranh tài ở nội dung đôi nam môn Pickleball.

Thông qua giải đấu, Khối thi đua tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tạo động lực để cán bộ, công chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.