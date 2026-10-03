Hơn 230 vận động viên tham dự Giải Cầu lông trung cao tuổi quốc gia năm 2026

Sáng 3/10, tại Cung Thể thao thuộc Khu Liên hợp thể thao, phường Tuần Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức khai mạc Giải Cầu lông trung cao tuổi quốc gia năm 2026.

Giải đấu thu hút hơn 230 vận động viên đến từ 14 đoàn thể thao trên toàn quốc tham gia tranh tài. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2026), Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Giải Cầu lông trung cao tuổi quốc gia năm 2026 thu hút hơn 230 vận động viên đến từ 14 đoàn thể thao trên toàn quốc tham gia tranh tài.

Giải Cầu lông trung cao tuổi quốc gia năm 2026 không chỉ là ngày hội giao lưu thể thao lành mạnh, lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần dẻo dai ‘Tuổi cao - Gương sáng’, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới thế hệ trẻ về ý thức rèn luyện sức khỏe xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải đấu.

Thông qua giải đấu, các vận động viên có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục lan tỏa phong trào tập luyện cầu lông và nâng cao sức khỏe trong cộng đồng người trung, cao tuổi. Giải cũng góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu các nội dung đôi nam và đơn nam, với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo đại biểu và khán giả.

Ngay sau lễ khai mạc các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong người trung, cao tuổi.

Các vận động viên thi đấu quyết liệt ở nội dung đôi nam tại Giải Cầu lông trung, cao tuổi quốc gia năm 2026.

Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 3 đến 6/10. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức vào sáng 6/10.