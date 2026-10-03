Messi trở lại Argentina trước trận chia tay đội tuyển quốc gia

Lionel Messi đã trở lại Argentina ngày 2/10 để chuẩn bị cho trận đấu chia tay đội tuyển quốc gia. Siêu sao 39 tuổi dự kiến ra sân trong trận giao hữu với Benin tại Buenos Aires ngày 6/10, khép lại sự nghiệp quốc tế kéo dài 21 năm trong màu áo Argentina.

Lionel Messi của Inter Miami (phải) phản ứng sau khi Columbus Crew ghi bàn trong hiệp hai trận đấu thuộc Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) tại Columbus, bang Ohio (Mỹ), ngày 27/9/2026. Ảnh: AP.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cho biết trận đấu được tổ chức với mục tiêu để “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhận được màn chia tay trên sân nhà mà anh thực sự xứng đáng có được”.

Messi, người tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia ngày 31/8, bay từ Miami về Argentina bằng máy bay riêng cùng gia đình và hạ cánh tại Rosario, quê nhà của anh, cách Buenos Aires khoảng 300 km về phía bắc. Trận gặp Benin sẽ là lần cuối Messi khoác áo đội tuyển mà anh từng cùng đồng đội dành chức vô địch World Cup 2022.

Nhiều đồng đội từng cùng Messi vô địch World Cup 2022 sẽ tham dự sự kiện chia tay. Tuy nhiên, Paulo Dybala và Nahuel Molina không thể góp mặt sau khi Roma từ chối để họ trở về tập trung.

Quyết định giải nghệ quốc tế khép lại hành trình 21 năm của Messi trong màu áo Albiceleste. Anh ghi 125 bàn cho đội tuyển Argentina và cùng đội bóng vào thêm hai trận chung kết World Cup, thua Đức năm 2014 và Tây Ban Nha năm 2026.

Messi không tham dự các trận đấu khác của Argentina trong đợt tập trung đội tuyển lần này. Argentina đã thắng Bolivia 4-0 ngày 30/9 và sẽ gặp Burkina Faso ngày 3/10 trước trận chia tay Messi.