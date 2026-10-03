“Trọng tài robot” đảo ngược 54% quyết định bị khiếu nại trong mùa đầu áp dụng ABS

Hệ thống Tự động xác định bóng tốt - bóng xấu (Automated Ball-Strike System - ABS) đã đảo ngược 54% số quyết định bị khiếu nại trong mùa đầu được áp dụng tại Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB). Các số liệu cho thấy cầu thủ bắt bóng sử dụng quyền khiếu nại hiệu quả hơn cầu thủ đánh bóng, trong khi việc lựa chọn đúng thời điểm yêu cầu xem xét đang trở thành một phần chiến thuật mới của trận đấu.

Các cầu thủ New York Yankees chụp ảnh tập thể trên sân ăn mừng sau khi đánh bại Boston Red Sox ở trận 2, qua đó giành chiến thắng tại loạt Wild Card của American League, tại New York, ngày 30/9/2026. Ảnh: AP.

Trong cả mùa giải có 10.557 lượt khiếu nại, trung bình 4,35 lượt mỗi trận, trong đó 5.686 trường hợp dẫn tới quyết định được thay đổi. Cầu thủ bắt bóng thành công ở 59% số lần khiếu nại, cao hơn mức 49% của cầu thủ đánh bóng và 40% của các cầu thủ ném bóng, nhóm ít sử dụng quyền này hơn.

HLV Aaron Boone của New York Yankees ví việc sử dụng ABS như một “bản năng mới” mà các cầu thủ phải học, khi họ chỉ có khoảng thời gian rất ngắn để quyết định liệu một tình huống có đáng khiếu nại hay không. HLV Joe Espada của Houston cho rằng ABS đã tác động rõ rệt tới trận đấu, khiến các đội hình đánh bóng trở nên chọn lọc và kỷ luật hơn, đồng thời buộc các cầu thủ ném bóng phải tấn công vùng strike quyết liệt hơn.

Theo tính toán của Baseball Savant về giá trị số điểm chạy có được từ các quyết định bị đảo ngược, Cincinnati Reds hưởng lợi nhiều nhất với mức tăng ròng 16,8 điểm chạy. Los Angeles Angels đứng tiếp theo với 14 điểm, Athletics 12,3 và Minnesota 10,1 điểm.

Ở chiều ngược lại, Cleveland đứng cuối với mức âm 13,4 điểm. Một số đội lọt vào vòng play-off cũng có kết quả kém theo chỉ số này, trong đó Los Angeles Dodgers âm 8,5 điểm, Tampa Bay âm 7,8 và Chicago Cubs âm 4,6 điểm.

Trong số người đánh bóng, cầu thủ Jose Altuve của Houston dẫn đầu với 5,6 điểm chạy dự kiến có thêm nhờ các quyết định được đảo ngược. Tiếp theo là cầu thủ Cal Raleigh của Seattle với 4,6 điểm, Kyle Karros của Colorado 4,5, Sal Stewart của Cincinnati 4,4 và JJ Bleday 4,1 điểm.

Ở vị trí bắt bóng, cầu thủ William Contreras của Milwaukee đứng đầu với 5,2 điểm chạy dự kiến ngăn chặn được, tiếp theo là Patrick Bailey của Cleveland với 5,1 và Francisco Alvarez của New York Mets với 4,5 điểm.

Cầu thủ Contreras và Realmuto nổi bật trong sử dụng ABS

Cầu thủ bắt bóng William Contreras của Milwaukee thực hiện nhiều khiếu nại nhất ở vị trí này, với 185 lần, và thắng 105 lần, tương đương 57%.

Cầu thủ bắt bóng J.T. Realmuto của Philadelphia có tỷ lệ thành công cao nhất trong số những người thực hiện ít nhất 75 lượt khiếu nại, đạt 81%. Trong tuần này, Realmuto còn thực hiện thành công lượt khiếu nại ABS đầu tiên trong lịch sử vòng play-off giúp kết thúc một trận đấu, khi quyết định cuối cùng trong trận thứ hai của loạt Wild Card National League giữa Philadelphia Phillies và Atlanta bị đảo ngược.

Ở nhóm người đánh bóng, cầu thủ Sal Stewart của Cincinnati dẫn đầu về số lượt khiếu nại với 51 lần và thắng 28 lần, đạt 55%. Cầu thủ Bryce Harper của Philadelphia đứng tiếp theo với 47 lượt, trong đó 21 lần thành công.

Nếu xét tỷ lệ thành công trong số những người đánh bóng có ít nhất 20 lần khiếu nại, cầu thủ Gabriel Moreno của Arizona dẫn đầu với 68%, tiếp theo là Esteury Ruiz của Miami 65%, Cal Raleigh của Seattle 64%, Josh Bell của Minnesota và Bryce Eldridge của San Francisco cùng 62%.

Xét theo đội, Cincinnati có tỷ lệ khiếu nại thành công cao nhất MLB ở mức 62%, tiếp đến là Athletics và Arizona cùng 60%, Chicago Cubs 59% và Texas 58%. Pittsburgh đứng cuối với 47%.

HLV Craig Stammen của San Diego cho biết đội sẽ tiếp tục điều chỉnh cách sử dụng ABS và thường xuyên nhắc cầu thủ về thời điểm thích hợp để khiếu nại.

Các đội mạnh dạn khiếu nại hơn vào cuối trận

Do một đội sẽ mất quyền khiếu nại sau hai lần yêu cầu không thành công, ABS được sử dụng thận trọng hơn trong những hiệp đầu.

Hiệp 9 ghi nhận nhiều lượt khiếu nại nhất với 1.366 lần, dù tỷ lệ thành công chỉ đạt 40%. Trong ba hiệp đầu, tổng số lượt khiếu nại trung bình là 1.005, nhưng tỷ lệ thành công cao hơn đáng kể, ở mức 61%.

Các đội cũng sử dụng ABS thường xuyên hơn khi mùa giải diễn ra. Số lượt khiếu nại trung bình mỗi trận tăng từ 3,76 vào tháng 3 lên 4,60 vào tháng 8 và 4,61 vào tháng 9, phần lớn do số lần khiếu nại của các cầu thủ bắt bóng tăng.

HLV Walt Weiss của Atlanta cho rằng việc tính toán quá nhiều về thời điểm “giữ” quyền khiếu nại có thể phản tác dụng. Theo ông, trong những tình huống ít quan trọng hơn, cầu thủ càng cần chắc chắn trước khi sử dụng quyền này.

Tỷ lệ quyết định của trọng tài bị đảo ngược chênh lệch đáng kể

Theo taptochallenge.com, trong số các trọng tài có hơn 100 quyết định bị khiếu nại, trọng tài Andy Fletcher có tỷ lệ bị đảo ngược cao nhất, với 80 trong 121 quyết định, tương đương 66,1%.

Tiếp theo là trọng tài Rob Drake với 64,6%, Cory Blaser 64,1%, Adrian Johnson 64%, Manny Gonzalez 62,5% và Mike Estabrook 61,7%.

Ở chiều ngược lại, trọng tài Jansen Visconti có tỷ lệ thấp nhất trong nhóm này, khi 43 trong 102 quyết định bị đảo ngược, tương đương 42,2%.

Cầu thủ bắt bóng J.T. Realmuto của Philadelphia cho biết các trọng tài đặc biệt không hài lòng khi một quyết định bị đảo ngược vì sai lệch rất nhỏ, đôi khi chưa tới 1/10 inch (khoảng 2,5 mm).

Tỷ lệ thành công của hình thức khiếu nại qua xem lại video giảm

Bên cạnh ABS, MLB tiếp tục sử dụng hệ thống xem lại video đối với các quyết định khác như xác định cầu thủ an toàn hay bị loại. Tỷ lệ khiếu nại thành công theo hình thức này trong mùa giải đạt 52,9%, giảm từ 54,8% năm 2025 và 53,7% năm 2024, nhưng cao hơn mức 48,5% năm 2023.

Các đội thực hiện tổng cộng 1.294 lượt yêu cầu xem lại video, tăng so với 1.197 lượt năm 2025. Trong đó, 243 quyết định được xác nhận là chính xác, tương đương 18,8%, còn 367 quyết định được giữ nguyên do không có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục để đảo ngược. Thời gian xem xét trung bình là 1 phút 25 giây.

Kansas City có tỷ lệ thành công cao nhất, đảo ngược 23 trong 33 quyết định, đạt 69,7%. San Francisco thấp nhất với 14 trong 45 lần thành công, tương đương 31,1%.

MLB bắt đầu áp dụng xem lại video từ tháng 8/2008 đối với các tình huống home run và mở rộng đáng kể hệ thống này từ mùa giải 2014.