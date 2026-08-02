Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn năm 2026

Trong 2 ngày 1 và 2/8, tại phường Móng Cái 1, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn năm 2026 và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Lớp tập huấn diễn ra sôi nổi với các hoạt động thảo luận, thực hành nhóm.

Đây là hoạt động ý nghĩa trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn trong giai đoạn mới, không ngừng lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Đồng thời, thiết thực hướng tới chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cho các cán bộ Đoàn.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ Đoàn được giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam truyền đạt nhiều chuyên đề thiết thực như: Nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản của cán bộ Đoàn cơ sở; những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và các văn bản quy định, hướng dẫn mới của Trung ương Đoàn; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế sản phẩm truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ Đoàn cơ sở; kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm ngoài trời.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh trao tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn phường Móng Cái 1.

Khánh thành, gắn biển công trình thanh niên “Tuyến đường năng lượng mặt trời” tại khu phố Xuân Ninh, phường Móng Cái 1.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị Đoàn tổ chức ra quân “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển Trà Cổ.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã trao hỗ trợ 60 triệu đồng thực hiện công trình thanh niên “Tuyến đường năng lượng mặt trời” và tặng quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn phường Móng Cái 1. Các đại biểu cũng tham quan, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Đào Phúc Lộc (phường Móng Cái 1) và Khu Di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn (xã Hải Sơn).

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc trong đoàn viên, thanh niên, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2026).