Khởi công dự án nâng cấp tuyến đường trung tâm hơn 137 tỷ đồng tại phường Bình Khê

Sáng 7/11, UBND phường Bình Khê tổ chức khởi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường trung tâm phường, đoạn từ cầu La qua trụ sở phường đến cầu Dộc Lùn.

UBND phường Bình Khê khởi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường trung tâm phường. (Ảnh Lê Đại)

Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối khu vực trung tâm phường với đường tỉnh 327 và hệ thống giao thông khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay một số đoạn tuyến đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc lưu thông. Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án do UBND phường Bình Khê quyết định đầu tư, giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 137 tỷ đồng. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 7,95km, gồm tuyến chính dài 6,95km, từ cầu La đến cầu Dộc Lùn và tuyến nhánh dài 1km, từ ngã ba Nông trường kết nối sang cầu Máng – Quán Vuông. Dự án được thiết kế với vận tốc 60km/h, hệ thống an toàn giao thông tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Cùng với nâng cấp mặt đường, dự án chú trọng chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng. Theo đó, hệ thống điện chiếu sáng tại khu vực đông dân cư, đoạn từ cầu La đến cống Cao, sẽ được hạ ngầm; tại các khu vực thưa dân cư, cột điện được di chuyển vào phạm vi lề đường, đồng thời thay thế bóng đèn bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao năng lực kết nối giữa khu vực trung tâm phường Bình Khê với các tuyến giao thông liên vùng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.