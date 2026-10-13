Không ngừng đổi mới, tạo đà tăng trường

Đồng hành cùng sự phát triển của Quảng Ninh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và bảo đảm an sinh xã hội.

Quảng Ninh hiện có hơn 13.700 doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân từ đầu năm đến ngày 15/9 đạt 45.114 tỷ đồng, chiếm 60,88% tổng thu NSNN. Những con số này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cán bộ quản lý Nhà máy Giày Sao Vàng Uông Bí (Công ty TNHH Sao Vàng) kiểm tra các công đoạn sản xuất.

Chủ động đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh đang tích cực đổi mới tư duy, phương thức quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những biến động của thị trường. Trong những tháng cuối năm 2026, nhiều doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Tại Nhà máy Giày Sao Vàng Uông Bí (Công ty TNHH Sao Vàng), không khí sản xuất những tháng cuối năm diễn ra khẩn trương. Trên các dây chuyền, hàng nghìn công nhân tập trung thực hiện từng công đoạn, từ cắt, may, lắp ráp đến hoàn thiện sản phẩm, bảo đảm tiến độ các đơn hàng xuất khẩu.

Là doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất giày dép, Công ty TNHH Sao Vàng luôn chú trọng duy trì hoạt động sản xuất ổn định, nâng cao năng suất lao động và mở rộng thị trường. Riêng Nhà máy Giày Sao Vàng Uông Bí hiện tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, nhà máy tiếp tục tuyển dụng bình quân 30-40 lao động/tháng.

Anh Nguyễn Như Ý, Phó Giám đốc phụ trách Nhà máy Giày Sao Vàng Uông Bí (Công ty TNHH Sao Vàng), cho biết: 9 tháng năm 2026, nhà máy đã sản xuất hơn 3 triệu đôi giày, với sản lượng xuất khẩu bình quân khoảng 400.000 đôi/tháng. Trước những thay đổi của thị trường và yêu cầu ngày càng khắt khe từ đối tác, nhà máy chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với từng đơn hàng, tăng cường kiểm soát chất lượng ở các công đoạn, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Tinh thần đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp còn được thể hiện rõ nét trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Với mong muốn mang đến cho học sinh Quảng Ninh những phương pháp học tập hiện đại, chất lượng, chị Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đào tạo Trường Thuận Thành, đã lựa chọn phát triển Trung tâm Anh ngữ Amslink tại địa phương theo hình thức nhượng quyền thương hiệu.

Cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Tư vấn đào tạo Trường Thuận Thành họp triển khai công việc.

Được thành lập năm 2011 bởi nhóm cựu học sinh khối chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Amslink là thương hiệu giáo dục có hơn 15 năm phát triển, với 20 cơ sở, chi nhánh và hơn 75.000 phụ huynh, học sinh. Việc đưa mô hình đào tạo này về Quảng Ninh thể hiện sự chủ động của doanh nghiệp trong tìm kiếm hướng đi mới, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người học.

Chị Nguyễn Thị Thu Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đào tạo Trường Thuận Thành, chia sẻ: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục lấy chất lượng đào tạo làm trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi quá trình học tập và hỗ trợ hoạt động dạy, học, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho học sinh.

Đồng hành, tiếp sức để doanh nghiệp phát triển

Cùng với tinh thần chủ động, mạnh dạn đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, thời gian qua, Quảng Ninh luôn chú trọng tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, coi sự phát triển của doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

8 tháng năm 2026, UBND thành phố đã tổ chức 9 hội nghị gặp gỡ, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn theo từng ngành, lĩnh vực nhằm kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và trực tiếp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các kiến nghị sau khi tiếp nhận đều được phân công rõ cơ quan chủ trì, xác định thời hạn xử lý và thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Đặc biệt, thành phố tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Đến giữa tháng 9/2026, 713/1.026 thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm 38% thời gian. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,1%.

Nhờ những nỗ lực đó, môi trường đầu tư, kinh doanh của Quảng Ninh tiếp tục được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index), mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) đứng thứ 3 toàn quốc.

Quảng Ninh còn tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh, một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và đô thị trọng điểm được đẩy nhanh.

Đến tháng 9/2026, thành phố đã phê duyệt 5 quy hoạch phân khu khu công nghiệp, tiếp tục triển khai 9 quy hoạch phân khu khác và tổ chức thẩm định các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch theo kế hoạch. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng không gian sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, thành phố cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng KHCN và chuyển đổi số. Đến ngày 31/8/2026, dư nợ cho vay khu vực kinh tế tư nhân đạt 218.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2025.

Từ đầu năm đến nay, thành phố cũng đẩy mạnh các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, với 19 lớp được tổ chức, thu hút 760 học viên. Các cơ quan chức năng đã hỗ trợ, thẩm định công nghệ cho trên 500 lượt hồ sơ, doanh nghiệp. Những giải pháp thiết thực này góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động đổi mới và phát triển bền vững.