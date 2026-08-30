Kịp thời sơ cứu nữ hành khách bị ngất tại cửa khẩu Móng Cái

Sáng 30/8, trong lúc chờ làm thủ tục xuất cảnh, một nữ hành khách người Trung Quốc bất ngờ ngất xỉu. Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã lập tức sơ cứu, giúp du khách nhanh chóng ổn định sức khỏe.

Lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái sơ cứu kịp thời nữ hành khách bị ngất tại bục xuất cảnh.

Cụ thể, vào khoảng 9h, ngày 30/8, tại bục làm thủ tục xuất cảnh Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cô Zhao Ting, sinh năm 2000, quốc tịch Trung Quốc bất ngờ bị ngất, ngã gục, mạch tay yếu...

Phát hiện tình huống khẩn cấp, Đại úy Ngô Đức Mạnh và Thượng tá Lê Khương Duy đang làm nhiệm vụ tại đây đã nhanh chóng tiếp cận và tiến hành sơ cứu tại chỗ; đồng thời liên hệ, phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế kiểm tra sức khỏe cho vị khách trên.

Nhờ sự can thiệp và hỗ trợ y tế kịp thời, khoảng 20 phút sau, cô Zhao Ting đã dần hồi phục và tỉnh táo trở lại. Nữ hành khách sau đó được người thân tiếp nhận, đưa về Trung Quốc để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe.