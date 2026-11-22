Vân Đồn ra mắt CLB Thực hành di sản văn hóa phi vật thể hát dân ca Soọng cô

Nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), ngày 22/11, đặc khu Vân Đồn tổ chức chương trình kỷ niệm và ra mắt Câu lạc bộ Thực hành di sản văn hóa phi vật thể hát dân ca Soọng cô Vân Đồn tại Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Sán Dìu thôn Bình Dân. Đây là hoạt động thiết thực góp phần khơi dậy niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng CLB Thực hành di sản văn hóa phi vật thể hát dân ca Soọng cô Vân Đồn.

Hát Soọng cô là loại hình dân ca đặc sắc của đồng bào Sán Dìu, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, gắn liền với đời sống sinh hoạt, phong tục, tập quán và tình cảm của cộng đồng.

Qua những câu hát mộc mạc, giàu chất trữ tình, đồng bào gửi gắm tình yêu quê hương, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, những tâm tư, khát vọng trong cuộc sống. Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, Soọng cô còn lưu giữ những nét đẹp văn hóa, góp phần gắn kết cộng đồng và truyền tải các giá trị truyền thống.

Hát Soọng cô là nét văn hóa dân gian đặc sắc, gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Sán Dìu ở Vân Đồn.

Trước những tác động của đời sống hiện đại, việc duy trì môi trường thực hành và trao truyền di sản cho thế hệ kế cận có ý nghĩa quan trọng. Câu lạc bộ Thực hành di sản văn hóa phi vật thể hát dân ca Soọng cô Vân Đồn được thành lập nhằm tập hợp những người có chung niềm đam mê, tâm huyết với dân ca truyền thống, tạo điều kiện duy trì sinh hoạt, giao lưu, học hỏi và truyền dạy các làn điệu Soọng cô. Qua đó, góp phần đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ, nuôi dưỡng tình yêu và ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc Sán Dìu; đồng thời làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, phát huy giá trị di sản gắn với quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất, người Vân Đồn.

Tại chương trình, UBND đặc khu Vân Đồn công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Thực hành di sản văn hóa phi vật thể hát dân ca Soọng cô Vân Đồn với 25 thành viên, hoạt động tại Nhà văn hóa thôn Bình Dân. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 5 thành viên, có trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động theo mục đích, nhiệm vụ và quy chế đã được phê duyệt.

Câu lạc bộ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, công khai, tự túc và tự chịu trách nhiệm; là nơi để các thành viên cùng thực hành, trao truyền, gìn giữ và phát huy giá trị di sản hát Soọng cô, góp phần đưa dân ca truyền thống trở thành một phần trong đời sống văn hóa cộng đồng. Qua đó, khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, tiếp nối và tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu.