Cẩm Phả: Đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Vũng Đục

Sáng 23/11, tại Khu di tích lịch sử Vũng Đục, phường Cẩm Phả tổ chức Lễ công bố, đón nhận Quyết định và Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Vũng Đục, thiết thực hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đồng chí Ninh Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cẩm Phả.

Vũng Đục là địa danh ghi dấu những năm tháng đấu tranh cách mạng gian khổ, kiên cường của công nhân và nhân dân Vùng mỏ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đợt khủng bố kéo dài đến tháng 1/1949, thực dân Pháp bắt giữ 61 người, sát hại 52 người; riêng tại Vũng Đục, 30 người bị dìm xuống biển. Đặc biệt, đêm 18/9/1948, 8 nữ công nhân mỏ đã anh dũng hy sinh. Sự hy sinh của các chị trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần kiên trung, bất khuất của phụ nữ Vùng mỏ. Di tích ngày nay là địa chỉ đỏ có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống cách mạng và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trải qua quá trình xây dựng, tu bổ và tôn tạo, năm 1999, Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục được xếp hạng Di tích cấp tỉnh. Ghi nhận những giá trị lịch sử tiêu biểu, ngày 29/10/2026, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2918/QĐ-BVHTTDL xếp hạng Di tích lịch sử Vũng Đục là Di tích quốc gia.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Di tích Vũng Đục.

Việc được xếp hạng Di tích quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị lịch sử của Vũng Đục, đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây cũng là động lực để phường Cẩm Phả tiếp tục tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo di tích; sưu tầm tư liệu, tìm kiếm danh tính các liệt sĩ chưa được xác định, gắn phát huy giá trị di sản với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa - lịch sử.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy di sản của địa phương, góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống cách mạng, trách nhiệm gìn giữ những giá trị lịch sử quý báu của Vùng mỏ cho các thế hệ hôm nay và mai sau.